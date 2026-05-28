El 28 de mayo de 2026, las cielos en toda la provincia de Zaragoza estarán mayormente despejados, aunque se esperan algunas nubes de evolución diurna en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas ascenderán y los máximos permanecerán estables, acompañados de un viento flojo predominantemente del este. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se mostrará despejado y sereno en Zaragoza, permitiendo que los primeros rayos del sol asomen suavemente a las 06:34, marcando el inicio de un día cálido. Las temperaturas fluctuarán entre los 20°C de mínima y alcanzarán hasta 37°C en el pico de la jornada, con una sensación térmica que podría llegar a ser igualmente calurosa. No se anticipa lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado, aunque la humedad podría sentirse algo elevada por momentos.

A medida que avance el día, el viento soplará suave desde el sureste, con una media de 5 km/h, que apenas se sentirá. A primera hora, el termómetro marcará ya 21°C y al caer la tarde, se mantendrá en torno a los 34°C, creando un ambiente cálido y confortable para disfrutar del aire libre. Con un ocaso que caerá alrededor de las 21:28, Zaragoza ofrecerá una hermosa puesta de sol, cerrando este día estival sin signo de lluvias que perturben la calma.

Calatayud: aire fresco y cambio inminente

Un día en Calatayud comienza con un aire fresco y un cielo que amenaza con llenarse de nubes. La sensación de inestabilidad se respira en la atmósfera, a medida que el viento comienza a soplar con fuerza, prometiendo cambios drásticos en el tiempo a lo largo de las horas.

A medida que avanza la jornada, la mañana se presenta templada con temperaturas que rondan los 15 grados, pero pronto el termómetro se elevará hasta los 34 en la tarde. Sin embargo, no todo será calma, ya que se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h y la posibilidad de lluvias que podrían alterar los planes. Este es un día en el que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para la inclemencia del tiempo.

Tarazona: cielo algo nublado y ambiente cálido

El tiempo para hoy se presenta mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 34 grados. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, mientras que la tarde permitirá disfrutar de un ambiente más cálido, aunque con leves brisas de viento. No se esperan lluvias significativas, por lo que la jornada se mantendrá tranquila.

Es un día ideal para pasear por las calles, disfrutar de una buena conversación en una terraza o simplemente aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre. La suavidad de la temperatura invita a salir y compartir momentos agradables con amigos y familiares.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET