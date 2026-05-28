El Gobierno confía en «distraer» con el Papa, el Mundial y las vacaciones hasta otoño: «Luego, ya veremos»

El Gobierno de Pedro Sánchez confía en que los próximos acontecimientos, que comienzan con la visita del Papa León XIV, del 6 al 12 de junio, y el Mundial de Fútbol FIFA 2026, que se celebrará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en EEUU, México y Canadá, sirvan de distracción hasta las vacaciones de verano, frente a todos los escándalos de presunta corrupción que salpican diariamente al Ejecutivo, al PSOE o a familiares del propio Sánchez. A partir de ahí y a la vuelta de las vacaciones, aseguran fuentes del Ejecutivo: «Ya veremos…».

El escándalo ocasionado por el caso Ábalos, la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el caso del hermano, David Sánchez, o la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE, han ido erosionando al Ejecutivo y colocando a sus socios en una posición cada vez más incómoda. Por último, la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero parecía ser la gota que colmaba el vaso, pero el último escándalo relacionado con la fontanera Leire Díaz y las cloacas del PSOE ha llevado a Gobierno y PSOE a dudar seriamente de la posibilidad de agotar la legislatura. Por eso, ahora se encomiendan a la «inercia» y a sacarse el foco y la atención de encima a golpe de eventos.

Preguntadas las fuentes por la continuidad de la legislatura hasta 2027, como reitera el presidente del Gobierno a pesar del cúmulo de escándalos que casi todos los días le estallan al Ejecutivo, nadie sabe cómo ni en qué circunstancias se podrá llegar, pero sí advierten, por lo que se refiere al Parlamento, que «tan solo quedan tres plenos», que se desarrollarán, precisamente, durante la celebración del Mundial de Fútbol.

Los espectáculos deportivos, seguidos de las vacaciones parlamentarias, que se inician a finales de junio y se mantienen hasta el mes de septiembre, se convierten así en un «consuelo» a juicio de varios de los consultados, que mantendrán a la opinión pública entretenida más allá de los sumarios, las operaciones y registros y las posibles imputaciones que ya nadie —ni en el Gobierno ni entre sus socios— se pueda suceder.

La agenda legislativa del Gobierno está atascada, prácticamente desde el inicio de la legislatura. Sin presupuestos y sin posibilidad de sacar adelante buena parte de las promesas electorales y las adquiridas posteriormente, en sus negociaciones con los socios de investidura. Pero Sánchez ha dicho que piensa agotar la legislatura y, lo crean o no, en el Gobierno lo fían todo a lo que se le ocurra al presidente del Gobierno para seguir adelante, algo de entretenimiento, para librarse de la presión diaria y un periodo vacacional que se alargará hasta el mes de septiembre, seguido de un breve periodo de sesiones que se interrumpirá en diciembre y no se retomará hasta febrero de 2027.