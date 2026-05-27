‘El Hormiguero’ modifica su programa para empezar con el registro de la sede del PSOE y deja a Melody detrás

Los espectadores de El Hormiguero de este miércoles se han sorprendido al comienzo del programa, puesto que ha habido un cambio de escaleta en el último momento. Normalmente, los invitados aparecen al comienzo del espacio de Antena 3, pero en esta ocasión, los primeros 20 minutos han estado protagonizados por Pablo Motos y la periodista Cristina Pardo. La razón ha sido el registro que había hecho, pocas horas antes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE. Tras el análisis, la cantante Melody ha sido entrevistada, aunque su aparición ha sido más corta de lo habitual.

El registro de la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este miércoles, 27 de mayo, un gran operativo sin precedentes en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación por la financiación de las cloacas socialistas lideradas por la fontanera Leire Díez ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes se han personado con el requerimiento del juez Santiago Pedraz en los despachos y oficinas de Ferraz y en los domicilios del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y de la consultora Zaño, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías.

Cambio en ‘El Hormiguero’

Nada más arrancar El Hormiguero, Pablo Motos ha anunciado que, por primera vez, se iban a reservar los primeros minutos del programa para hablar de este último escándalo del PSOE.

.@cristina_pardo analiza la última hora de la entrada de la UCO en la sede del PSOE #MelodyEH pic.twitter.com/dfwDAbo2PY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 27, 2026

Motos se ha dirigido a su mesa, donde ya estaba sentada Cristina Pardo, habitual colaboradora de El Hormiguero: «Se acaba de ir la UCO. «Han estado desde las 8:30 de la mañana hasta ahora. Lo que se está investigando es si en la sede del partido se ideó una trama para obstaculizar todas las investigaciones judiciales que había contra el PSOE o el Gobierno», ha dicho la periodista.

Melody en ‘El Hormiguero’

No ha sido hasta las 22:11 horas de la noche cuando Melody ha visitado este miércoles El Hormiguero para presentar su nuevo single, Ilarie, pero el verdadero interés de su visita va mucho más allá de la música. La artista es la nueva gran apuesta de la cadena y ha hablado en exclusiva de su inminente participación en dos de los buques insignia de Antena 3: La Voz Kids (como asesora) y el espectacular reto de El Desafío (como concursante). Con esta entrevista, la cantante ha confirmado que su relación con TVE no es buena tras el fiasco de Eurovisión 2025. Este buen momento de su carrera, que en parte es gracias al empujón del Benidorm Fest y Eurovisión, la ha llevado a dar el salto a Atresmedia, donde parece estar mucho más cómoda.

Melody ha entrado en el programa metida en una caja emulando ser como una muñeca Barbie y ha cantado su nuevo tema, Ilarie, canción que se hizo muy popular en los 90 por el programa presentado por la artista brasileña Xuxa.

Sobre su paso por El Desafío como concursante, Melody ha contestado que, como experiencia dura, «Eurovisión es peor». «Es un programa muy exigente, yo no me sentía preparada. No quería defraudar, pero al final me convencieron para ir a El Desafío».