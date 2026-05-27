Condenado el asistente de Matthew Perry a tres años y cinco meses de cárcel por la muerte del actor

El ex asistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ha sido condenado por un juez de Los Ángeles a tres años y cinco meses de prisión, la pena que solicitaba la fiscalía. Se trata del quinto condenado por su muerte. La sentencia incluye dos años de libertad supervisada, una multa de 10.000 dólares y una evaluación especial obligatoria de 100 dólares. Con ello se pone fin al caso de la muerte del actor de Friends.

La jueza Sherilyn Peace Garnett ha dictado sentencia contra Kenneth Iwamasa, quien se declaró culpable en agosto de 2024 de conspirar para obtener ketamina de forma ilegal y suministrársela al actor. «Su conducta fue imprudente, no solo el día de su muerte, sino antes de su muerte», dijo la jueza a Iwamasa mientras dictaba su sentencia.

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