La ‘reina de la ketamina’ condenada a 15 años de cárcel por la muerte de Matthew Perry

La narcotraficante Jasveen Sangha, de 42 años, conocida como la reina de la ketamina, responsable de suministrar la dosis que provocó la muerte del actor Matthew Perry, ha sido condenada a 15 años de prisión. Ella, que se declaró culpable el año pasado de cinco cargos federales relacionados con la sobredosis del actor de Friends, es una de las cinco personas condenadas por este caso.

El 28 de octubre de 2023, el mundo del entretenimiento se estremeció con la noticia del fallecimiento de Matthew Perry, reconocido por su papel como Chandler Bing en la exitosa serie Friends. El actor, de 54 años, fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. La autopsia reveló que la causa principal de su muerte fue una sobredosis de ketamina, que provocó un ahogamiento accidental.

Tras una investigación, las autoridades detuvieron a dos médicos, dos narcotraficantes, entre los que se encontraba Jasveen Sangha, y al asistente personal del intérprete.

💊’Ketamine Queen’ 💊to be sentenced in Matthew Perry’s death. Jasveen Sangha pleaded guilty last fall to five federal charges related to Perry’s 2023 overdose death. She has been in federal custody since her arrest in August 2024. Perry, 54, was found face down in the heated… pic.twitter.com/sT7TIU5g0R — American Crime Stories (@AmericanCrime01) April 8, 2026

Sangha reconoció hace un año que una semana antes de la muerte de Perry ella le vendió 51 viales de esta sustancia por 11.000 dólares, a través de su íntimo amigo Eric Flemin (asistente del protagonista de Friends).

Tras conocer la muerte del actor por las noticias, Sangha intentó eliminar pruebas de su implicación. Según documentos judiciales, pidió a un colaborador que borrara los mensajes intercambiados con el asistente del actor, pero, en marzo de 2024, durante un registro policial en su vivienda, las autoridades hallaron cocaína, 79 viales de ketamina y varias libras de pastillas con metanfetamina.

Aunque la conocida como reina de la ketamina se enfrentaba a una pena máxima de 65 años (que es lo que quería la acusación), la fiscalía pidió 15 años de prisión y esa ha sido la sentencia final.

A pocas horas de conocer su sentencia, Jasveen Sangha rompió su silencio desde prisión al periódico The Sun y dijo: «Lamento profundamente el dolor que causé, especialmente a la familia de Matthew. Su pérdida es inimaginable y permanente».