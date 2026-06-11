Sigmund Freud, padre del psicoanálisis: «La mayoría de la gente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad»
Sigmund Freud ha dejado un legado lleno de frases y reflexiones que a día de hoy perduran
La psicología ha concluido que las personas nacidas entre 1960 y 1970 desarrollaron 8 habilidades muy útiles que hoy en día están prácticamente desaparecidas
La reflexión de Morgan Freeman que debería ser tu lema de vida: "No te preocupes por lo que los demás hacen. Debes aceptar lo que es especial sobre ti"
Pocos lo saben pero éste el significado de las letras AA y AAA que llevan las pilas
Sigmund Freud (Silesia, 6 de mayo de 1856-Londres, 23 de septiembre de 1939) está considerado como el padre del psicoanálisis y también como uno de los mayores pensadores de todo el siglo XX. Este neurólogo derivó hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales y también profundizó en el campo de la hipnosis. Su vida y obra están llenas de estudios sobre el funcionamiento psíquico humano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Sigmund Freud y las mejores frases que a día de hoy aún perduran.
Sigmund Freud es uno de los mayores pensadores del último siglo y uno de los autores más controvertidos, ya que sus obras a día de hoy siguen generando una gran polémica entre los que ven su legado como un científico que innovó en el campo de la medicina aplicada a la psicología humana y los que le ven como un filósofo cuyas teorías fallan en el análisis científico. Lo que nadie le puede quitar a este neurólogo austriaco de origen judío es ser el padre del psicoanálisis y por ello pasará a la historia.
Esta práctica terapéutica y técnica de investigación fundada en 1896 por Sigmund Freud, esta teoría sobre el funcionamiento de la mente humana, se centra en explorar el inconsciente para conocer cómo los deseos y traumas modelan la conducta del humano y sus emociones en el presente. Se basa en tres ideas principales: la teoría de la mente, el inconsciente y el método terapéutico. En estas tres premisas se basa una ciencia que se rige por el diálogo regular y profundo con la persona para conocer cómo el pasado puede repercutir en el presente.
Sigmund Freud pasará a la historia por ser el padre del psicoanálisis y, a lo largo de su carrera, también ha dejado un legado escrito en sus obras más importantes, que son las siguientes:
- La interpretación de los sueños (1900)
- Psicopatología de la vida cotidiana (1901)
- Tres ensayos sobre la teoría sexual (1905)
- Introducción al psicoanálisis (1917)
- Más allá del principio del placer (1920)
- El malestar de la cultura (1930)
La reflexión viral de Freud
«La mayoría de la gente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad». Esta es una reflexión de Sigmund Freud que se ha hecho viral en los últimos días, pero su vida y obra están llenas de grandes frases que aún perduran. Son las siguientes:
- Si quieres vivir, prepárate para morir.
- Existen dos maneras de ser feliz en esta vida: una es hacerse el idiota y la otra serlo.
- Cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños sería tomado por loco.
- Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla.
- Desde que inicié el estudio del inconsciente, me encontré a mí mismo muy interesante.
- De error a error se descubre la verdad completa.
- En mayor o menor grado, el contenido de los sueños queda siempre determinado por la personalidad individual, por la edad, el sexo, la posición, el grado de cultura y el género de vida habitual del sujeto, y por los sucesos y enseñanzas de su pasado individual.
- La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído
- Los buenos son los que se contentan con soñar aquello que los malos hacen realidad.
- Las flores son un descanso para la vista. No tienen ni emociones ni conflictos.
- No puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección paterna.
- La inmortalidad significa ser amado por mucha gente anónima.
- El que tiene ojos para ver y oídos para escuchar puede convencerse a sí mismo de que ningún mortal puede mantener un secreto.
Temas:
- OKD