La reflexión de María Teresa de Calcuta sobre el amor: «Hay cosas que te encantaría oír y nunca escucharás de la persona que te gustaría. Pero no seas tan sordo como para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón»

Agnes Gonxha Bojaxhiu, o mejor conocida como Madre Teresa de Calcuta, fue una monja católica que dedicó buen parte de su vida a ayudar a los más pobres en diversas partes del mundo. Su sabiduría y espiritualidad nos dejaron varias frases célebres que han perdurado en el tiempo.

Una de ellas es: «Hay cosas que te encantaría oír y nunca escucharás de la persona que te gustaría. Pero no seas tan sordo como para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón». Esta frase nos invita a valorar el afecto sincero que uno recibe en el presente, en lugar de aferrarnos a unas esperadas palabras de otra persona.

Se trata de una llamada a la apertura emocional y a reconocer que el amor verdadero también puede expresarse de formas muy inesperadas. Este tipo de frases de la Madre Teresa de Calcuta suelen centrarse en el amor activo, la humildad y el servicio al prójimo.

¿Quién es la Madre Teresa de Calcuta?

La Madre Teresa de Calcuta nació en 1910 en Macedonia del Norte y desde niña creció en una familia católica donde la caridad y la ayuda al prójimo eran valores fundamentales. A los 18 años, decidió ingresar en las Hermanas de Loreto y decidió marcharse a la India por vocación misionera.

Al principio, ejerció de profesora, aunque en 1946 tuvo una llamada espiritual de Dios, quien le pidió abandonar el convento y dedicarse a los más pobres. Fue entonces cuando comenzó a atender a enfermos y moribundos y, en 1950, fundó las Misioneras de la Caridad, para asistir a quienes nadie más quería atender.

Desde entonces, se convirtió en una de las personalidades más conocidas del siglo XX, recibiendo en 1979 el Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria. Falleció a los 87 años en 1997 y seis años después fue beatificada por Juan Pablo II. En 2015, el Vaticano aprobó su canonización.