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Las personas con menores ingresos tienen más probabilidades de desarrollar cánceres de peor pronóstico y de ser diagnosticadas en fases más avanzadas de la enfermedad que las más acomodadas, según un estudio referido a Francia y publicado por su Ministerio de Sanidad.

La investigación, elaborada por la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas (Drees) del Ministerio de Sanidad francés a partir de datos del seguro público de salud y del Instituto Nacional de Estadística (Insee), documenta por primera vez en Francia las desigualdades sociales en la incidencia y gravedad del cáncer a escala individual para un amplio conjunto de tumores.

Los resultados muestran que la relación entre nivel de vida y riesgo de cáncer varía significativamente según el tipo de tumor.

Entre los cánceres más frecuentes, el de pulmón afecta mucho más a las personas con menos recursos. Entre 2013 y 2020, los hombres pertenecientes al 10 % de la población con menores ingresos tuvieron un riesgo 2,2 veces superior de desarrollar cáncer de pulmón que aquellos situados en el 10 % más rico.

Los autores atribuyen estas diferencias tanto a la exposición desigual a factores de riesgo, como el tabaquismo, como a diferencias en el acceso y en la utilización de los programas de detección precoz.

Por el contrario, los cánceres de mama y de próstata son más frecuentes entre las poblaciones con mayores ingresos. En el caso de las mujeres, debido a la edad más tardía de la maternidad y la toma de contracepción más frecuente, mientras que en el caso de los hombres, el estudio lanza la hipótesis de que se detectan más casos de forma precoz porque hacen más seguimiento y prevención.

Más allá de la incidencia, el estudio destaca que las personas con menos recursos desarrollan con mayor frecuencia formas especialmente agresivas de la enfermedad. Tras ajustar los resultados por edad y sexo, el riesgo de padecer un cáncer de mal pronóstico es 1,7 veces superior entre el 10 % más desfavorecido de la población que entre el 10 % más acomodado.

Según los investigadores, esta sobrerrepresentación de los cánceres más graves no se limita a los tumores más comunes, sino que se observa también en otras localizaciones tumorales.

La investigación pone igualmente de relieve importantes desigualdades en el momento del diagnóstico. En varios tipos de cáncer para los que existen programas de cribado o detección precoz, las personas con menores ingresos son diagnosticadas con más frecuencia cuando la enfermedad ya se encuentra en fase metastásica, es decir, cuando el tumor se ha extendido a otras partes del organismo.

Desigualdades sociales

Los autores consideran que este resultado refleja desigualdades sociales en el acceso o la participación en los programas de detección. Por el contrario, en aquellos cánceres para los que no existen herramientas de cribado sistemático, las diferencias sociales en el estadio del diagnóstico son mucho menos evidentes.

El estudio señala además que los llamados cánceres evitables, asociados a factores de riesgo conocidos y modificables, son mucho más frecuentes entre las poblaciones más vulnerables.

Los resultados indican que las poblaciones más desfavorecidas se benefician en menor medida de los avances en materia de prevención y salud pública, lo que contribuye a la persistencia de importantes desigualdades sanitarias frente a una de las principales causas de mortalidad en Francia.