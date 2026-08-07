Felipe Isidro, profesor de educación física: «A partir de los 70 años, hay personas que no pueden subir las escaleras de su casa»

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Con la llegada de la vejez, el cuerpo tiende a perder con mucha rapidez masa muscular, haciendo que pequeños gestos cotidianos cada día nos cuesten un poco más si no hemos sido personas que han tenido como hábito el deporte o no ponen en el momento solución a través del deporte.

Felipe Isidro, especialista de la salud y el ejercicio físico, ha concluido por qué muchas personas, cuando llegan a los 70 años, son capaces de dar paseos, pero se les dificultan actividades cotidianas como subir escaleras.

La causa biológica se fundamenta en que el cuerpo es capaz de mantener durante más tiempo las fibras musculares lentas, necesarias para el desplazamiento constante a ritmo pausado, que las fibras musculares rápidas encargadas de la fuerza explosiva, que se pierden de forma más rápida.

El especialista avisaba de la salud de muchas personas de una edad más joven, cerca de los 50 años, que no hacen ejercicio y creen que no les hace falta. «Si le hago algún test funcional, como levantarse 5 veces de una silla lo más rápido que puedan, algunos no podrán llegar a las 5», declaró Isidro, sumando a su declaración que esas personas en unos años no serían capaces de levantarse ni una sola vez.

El deporte es necesario aunque no te guste

Uno de los grandes fundamentos del pensamiento de Isidro es que el ejercicio es igual de vital que lavarse los dientes. Se trata de dos ámbitos que, aunque no nos gusten, debemos hacer por salud.

Lo ideal es mantenernos toda la vida realizando distintas actividades físicas que abarquen todas las cualidades físicas posibles, como flexibilidad, fuerza, resistencia cardiovascular, entre otros. Pero nunca es demasiado tarde para implementar el ejercicio como parte de nuestra rutina diaria.

Felipe Isidro recomienda una serie de ejercicios para recuperar la fuerza.