Detectado en Galicia un caso importado de hantavirus procedente de Francia

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La alerta por hantavirus ha vuelto a reactivarse en España, esta vez en Galicia, después de que el Ministerio de Sanidad confirmara un caso importado de hantavirus Andes en un ciudadano franco-argentino que se encuentra de paso en la comunidad durante un viaje por Europa. El paciente dio positivo tras una muestra tomada hace unos días en Francia, donde acudió a los servicios sanitarios con un cuadro respiratorio leve.

«El caso acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus», ha indicado Sanidad, que ha confirmado que el paciente viajó después a España «ya asintomático y, por lo tanto, ya no podía contagiar». «En estos momentos, el paciente se encuentra bien», ha confirmado.

Una vez confirmado el positivo, fueron los servicios de salud pública franceses los que indicaron a este ciudadano la necesidad de aislamiento en su alojamiento y esperar al resto de labores de los mismos organismos en España. Así, tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones han de tomarse.

De este modo, y a raíz de esta prueba positiva, ha señalado que se están poniendo en marcha todos los procedimientos necesarios para el rastreo de los posibles contactos de manera segura para el conjunto de la población. De hecho, el CCAES está coordinando para la muestra y el aislamiento.

En cualquier caso, el departamento ministerial ha recordado que el país dispone de todos los protocolos «y el conocimiento bien actualizado y listo para adaptarlo a las circunstancias concretas». De hecho, y en coordinación con otros ministerios e instituciones, ha llevado a cabo la reciente gestión del brote por hantavirus registrado en el crucero ‘MV Hondius’ que atracó en Canarias en mayo.

La crisis vivida en España hace unos meses

El caso confirmado ahora en Galicia recuerda al episodio que vivió España el pasado mes de mayo, cuando un brote de hantavirus detectado a bordo del crucero de expedición MV Hondius obligó a activar los protocolos de vigilancia epidemiológica. El buque atracó en Canarias con varios pasajeros que habían estado expuestos al virus durante una expedición en Sudamérica, lo que llevó al Ministerio de Sanidad, al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y a las autoridades autonómicas a coordinar el seguimiento de los afectados, el rastreo de contactos y las medidas de aislamiento necesarias.

Una enfermedad rara, pero bajo estrecha vigilancia

Aquel incidente generó una importante atención sanitaria y mediática porque el hantavirus Andes es una de las pocas variantes capaces de transmitirse entre personas, una característica excepcional dentro de este grupo de virus, cuya principal vía de contagio suele ser la inhalación de partículas procedentes de la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. Precisamente por esa singularidad, las autoridades reforzaron la vigilancia epidemiológica y actualizaron los protocolos para actuar con rapidez ante cualquier caso importado, como el confirmado ahora en Galicia.

¿Existe una vacuna?

En la actualidad no existe una vacuna ampliamente autorizada en Europa o Estados Unidos para prevenir la infección por hantavirus. El tratamiento se basa en medidas de soporte, especialmente cuando la enfermedad evoluciona hacia formas graves que afectan a los pulmones o los riñones. No obstante, varios grupos de investigación trabajan en el desarrollo de vacunas experimentales basadas en distintas plataformas, entre ellas vacunas de ADN, ARN mensajero y vectores virales, aunque todas ellas se encuentran todavía en fases de investigación clínica o preclínica. Por ello, la principal herramienta para prevenir la enfermedad continúa siendo evitar la exposición a roedores y aplicar medidas de vigilancia y control epidemiológico cuando se detectan casos.