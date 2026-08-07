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María Velasco, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, nos hablará en este videoblog de las vacaciones y de cómo cuidar nuestra mente de forma activa en verano. El verano ofrece una oportunidad para descansar, pero cuidar la salud mental requiere algo más que desconectar. Hay que mantener rutinas básicas de sueño, realizar actividad física, favorecer el contacto con la naturaleza y reservar tiempo para estar con amigos y familiares.

Así, esta especialista y divulgadora médica ha asegurado que su máximo interés es comprender al ser humano. «Las elecciones, conductas, miedos, sentimientos, contradicciones… y todo aquello que nos mueve en nuestras vidas y nos hace felices o enfermar. Como persona, mi motor siempre ha sido ayudar a los demás, a los que sufren o están en una situación de desventaja».