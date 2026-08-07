La mejor hora para ver el eclipse en Madrid: en estos lugares se verá perfecto

Comienza la cuenta atrás para presenciar uno de los fenómenos más emblemáticos de este año. La Comunidad de Madrid se convierte en uno de los lugares privilegiados para disfrutar de este acontecimiento que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Un eclipse solar que volverá a repetirse después de muchos años. Aunque la experiencia será diferente dependiendo de la zona en la que se desee presenciar. Por eso, la altura del Sol bajará y encontrar un horizonte despejado hacia el oeste será clave para disfrutar del evento.

Las horas del eclipse

El eclipse solar será más visible a última hora de la tarde y alcanzará su momento álgido poco antes de la puesta de sol. En la capital se vivirá el instante más emocionante en torno a las 20:30 horas aproximadamente. Por eso, los especialistas aconsejan ir con tiempo suficiente al punto de observación para evitar aglomeraciones y disfrutar del fenómeno sin prisas.

Las mejores zonas

Los mapas de visibilidad para el eclipse señalan que numerosos municipios madrileños podrán contemplar este evento dependiendo de algunos factores. En algunas localidades situadas al norte de la región, el fenómeno se podrá visualizar totalmente, mientras que en la ciudad de Madrid la ocultación del Sol será prácticamente completa. Aunque la mejor experiencia se sitúa en lugares elevados, como las montañas, alejados de la contaminación lumínica. Por lo tanto, los municipios que podrán observar con totalidad este acontecimiento son Somosierra, Prádena del Rincón, Braojos, Piñuécar-Gandullas, Gascones, La Serna del Monte, Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes.

@telemadridoficial El Planetario de Madrid ha puesto en marcha una programación especial con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico histórico que, aunque no será visible de forma total desde la capital, podrá seguirse parcialmente. ♬ sonido original – TelemadridOficial

¿Cómo ver el eclipse solar?

La mejor manera de ver un eclipse solar es tomando precauciones. Por lo tanto, mirar directamente al Sol sin las gafas especiales para el evento puede provocar lesiones oculares graves. Así que, para disfrutarlo con seguridad, es recomendable cumplir las siguientes indicaciones:

Utilizar gafas homologadas con certificación ISO 12312-2.

No observar el Sol con prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros específicos.

Buscar un lugar con el horizonte despejado hacia el oeste.

Comprobar previamente que el lugar elegido tiene buena visibilidad del horizonte.

La importancia del eclipse solar

El eclipse solar del próximo 12 de agosto se ha ido popularizando las últimas semanas hasta convertirse en uno de los eventos astronómicos más importantes desde hace décadas. Su recorrido atravesará gran parte del país y atraerá a numerosos aficionados y turistas curiosos que quieren vivir esta experiencia al completo. A su vez, los expertos aconsejan consultar cuál va a ser la previsión meteorológica en los días previos y planificar con antelación el desplazamiento para escoger el mejor lugar y ruta de observación. Esto es importante debido a la elevada afluencia de público en las zonas de mayor visibilidad.