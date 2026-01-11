Eventos astronómicos destacados de enero 2026.

Enero de 2026 tiene varios eventos astronómicos y hay un poco de todo: una famosa lluvia de estrellas, planetas brillantes, hermosos encuentros entre la Luna y las estrellas, estrellas fugaces y noches largas ideales para la observación. ¿Qué veremos en el cielo?

La lluvia de estrellas Cuadrántidas

El evento más dinámico del mes es la lluvia de meteoros Cuadrántidas. Es una de las lluvias más activas del año; es conocida por producir meteoros rápidos y brillantes. Comenzó desde finales de diciembre y su noche máxima fue del 3 al 4 de enero de 2026.

La Luna estuvo en su fase Llena esa misma noche. Aunque su luz dificultó un poco la visibilidad, se reportó una actividad máxima de unas 80 estrellas fugaces por hora en su breve pico de actividad. Al parecer, hubo una que otra “bola de fuego”, aunque ninguna memorable.

Esta lluvia estará activa hasta el 16 de enero de 2026 por lo cual todavía hay oportunidad de apreciarla. Necesitas ir a un lugar lo más oscuro posible y mirar hacia el cielo del noreste, después de la medianoche. No necesitas telescopio; tus ojos son la mejor herramienta.

Los planetas

Júpiter será el planeta más llamativo de enero. El 10 de enero alcanzará su “oposición”. Esto significa que estará en el punto opuesto al Sol, desde nuestra perspectiva.

Será visible toda la noche y brillará con una intensa luz blanca. Es un momento perfecto para observarlo con binoculares; se podrán ver sus cuatro lunas más grandes como pequeños puntos de luz alineados.

Saturno seguirá siendo visible durante las primeras horas de la noche, hacia el suroeste, con su característico brillo dorado. A través de un pequeño telescopio será posible admirar sus impresionantes anillos.

Venus y Mercurio harán una breve aparición como “luceros” en el cielo del atardecer hacia finales del mes. Ofrecerán una bonita conjunción (un acercamiento aparente) los días 28 y 29 de enero.

Las conjunciones

Uno de los fenómenos más bonitos para observar el cielo son las conjunciones. Estas son acercamientos aparentes entre dos objetos celestes, como la Luna y un planeta, o dos planetas, desde nuestra perspectiva terrestre. Son muy fotogénicos y fáciles de apreciar a simple vista.

Este mes habrá dos conjunciones importantes:

La Luna y Júpiter . A principios y finales de mes. La Luna pasará muy cerca del brillante Júpiter, creando una imagen bellísima. Busca este encuentro alrededor del 3 y del 30-31 de enero.

. A principios y finales de mes. La Luna pasará muy cerca del brillante Júpiter, creando una imagen bellísima. Busca este encuentro alrededor del 3 y del 30-31 de enero. Venus y Mercurio. Como mencionamos, su encuentro a final de mes será un buen reto de observación al atardecer.

El calendario de la Luna

La fase de la Luna determina qué podemos ver cada noche. Enero nos muestra todo el ciclo:

Luna Llena (Superluna “del Lobo”) . 3 de enero. Será una “superluna”; lucirá un poco más grande y brillante. Es espectacular, pero su luz inunda el cielo y dificulta la visión de otros cuerpos celestes.

. 3 de enero. Será una “superluna”; lucirá un poco más grande y brillante. Es espectacular, pero su luz inunda el cielo y dificulta la visión de otros cuerpos celestes. Luna nueva . 18 de enero. La Luna no será visible. Estas son las mejores noches del mes para observar galaxias, nebulosas y la Vía Láctea, ya que la oscuridad es total.

. 18 de enero. La Luna no será visible. Estas son las mejores noches del mes para observar galaxias, nebulosas y la Vía Láctea, ya que la oscuridad es total. Cuartos creciente y menguante. Son las fases intermedias y se darán alrededor del 10 y 25 de enero, respectivamente. Son ideales para observar los cráteres y montañas de la Luna con binoculares o telescopio.

Otros fenómenos

El cielo de enero también ofrecerá otros fenómenos interesantes, como las constelaciones de invierno en el hemisferio norte. De hecho, enero es el mejor mes para ver el brillo de constelaciones como Orión, Tauro y Géminis.

Por otra parte, a lo largo del mes, la Luna pasará por delante de algunas estrellas brillantes, “ocultándolas” temporalmente. Estos eventos requieren consultar un calendario detallado, pero resultan fascinantes con unos binoculares.

No pretendas verlo todo en una sola noche; más bien, disfruta del ritmo pausado del cielo. Elige una noche clara, aléjate de las luces de la ciudad, y simplemente observa. Es la forma más antigua y grandiosa de apreciar el cosmos.

Consejos para mirar eventos astronómicos

Mirar el cielo durante un evento astronómico es una de esas experiencias sencillas que pueden quedarse grabadas para siempre. No hace falta ser experto ni tener conocimientos avanzados para disfrutarlo: basta con un poco de curiosidad, ganas de observar y algunas recomendaciones básicas. Con algo de preparación, cualquiera puede maravillarse con un eclipse, una lluvia de meteoros o el brillo de los planetas.

En primer lugar, la planificación es fundamental. Saber con antelación cuándo y a qué hora ocurrirá el fenómeno marca una gran diferencia. Consultar calendarios astronómicos, aplicaciones o páginas especializadas ayuda a no perderse el momento clave. También conviene revisar el estado del tiempo: un cielo despejado es tan importante como el propio evento, y una noche nublada puede arruinar incluso el mejor de los planes.

Otro aspecto clave es elegir un buen lugar de observación. Siempre que sea posible, lo ideal es alejarse de la iluminación artificial de la ciudad. Las luces urbanas dificultan ver estrellas y meteoros, mientras que en zonas rurales o naturales el cielo se muestra mucho más limpio. Si no se puede salir de la ciudad, buscar un sitio alto o un espacio con pocas farolas ya supone una mejora notable.

La adaptación de la vista a la oscuridad es algo que muchos pasan por alto. Nuestros ojos necesitan tiempo para acostumbrarse a la noche, normalmente entre 20 y 30 minutos. Durante ese periodo conviene evitar mirar el móvil o encender luces intensas. Una linterna con luz roja puede ser muy útil si hace falta ver algo sin perder la adaptación visual.

