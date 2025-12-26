Cuadrántidas en enero de 2026: cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas más intensa del año

El inicio de un nuevo año siempre llega cargado de propósitos, balances… y, para quienes miran al cielo, de fenómenos astronómicos difíciles de ignorar. Entre ellos, destaca una cita casi obligada: la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, considerada por muchos astrónomos aficionados como una de las más intensas del calendario. No siempre es la más cómoda de observar, enero, frío, madrugadas, pero cuando se deja ver en todo su esplendor compensa el esfuerzo con creces.

¿Cuándo ocurre en 2026?

Las Cuadrántidas no aparecen de un día para otro. Su período de actividad se extiende desde finales de diciembre de 2025 hasta aproximadamente el 12 de enero de 2026, aunque la mayoría de las noches pasan casi desapercibidas. El momento clave llega con su famoso pico.

En 2026, el máximo de actividad se espera entre la noche del 3 de enero y la madrugada del 4 de enero. Aquí está la clave: a diferencia de otras lluvias de meteoros más “generosas”, las Cuadrántidas concentran gran parte de su intensidad en unas pocas horas. Si te las pierdes, no hay segunda oportunidad hasta el año siguiente.

Este comportamiento tan concentrado explica por qué a veces pasan sin pena ni gloria… y otros años dejan recuerdos imborrables.

¿Por qué son especiales las Cuadrántidas?

Las Cuadrántidas tienen algo de imprevisible, y quizá por eso fascinan tanto. En condiciones ideales, pueden alcanzar entre 80 y 120 meteoros por hora, cifras comparables a lluvias mucho más famosas.

Su origen está asociado al asteroide 2003 EH1, probablemente un cometa antiguo ya extinguido. A lo largo de los siglos, este objeto ha ido dejando un rastro de partículas que la Tierra cruza cada enero. El resultado: meteoros rápidos, a menudo brillantes, y en ocasiones auténticos bólidos que iluminan el cielo durante uno o dos segundos.

Si miramos atrás, no está de más recordar lo vivido en eventos recientes como la Tierra durante la Lluvia de meteoros Gemínidas, que cerró 2025 con buenas tasas de observación y cielos bastante agradecidos. Esa referencia ayuda a poner en contexto lo exigentes, pero también espectaculares, que pueden ser las Cuadrántidas.

Condiciones para 2026: Luna llena y visibilidad

No todo juega a favor este año. En 2026, la Luna estará muy cerca de la fase llena durante el máximo de las Cuadrántidas, lo que supone un desafío serio para la observación.

La luz lunar reduce el contraste del cielo y hace desaparecer los meteoros más débiles. En la práctica, esto significa que probablemente veremos menos estrellas fugaces, aunque las más brillantes seguirán destacando sin problema. No es el escenario ideal, pero tampoco un motivo para descartar la observación.

Si has seguido las Lluvias de meteoros diciembre 2025, notarás la diferencia: diciembre ofreció eventos más “amables”, mientras que enero exige un poco más de paciencia y planificación.

Consejos de observación

La experiencia mejora mucho si tienes en cuenta algunos puntos básicos:

Aléjate de la ciudad. La contaminación lumínica es el mayor enemigo de cualquier lluvia de meteoros, y más aún con luna llena.

Elige bien la hora . Desde medianoche hasta el amanecer del 4 de enero suele ser el tramo más prometedor.

. Desde medianoche hasta el amanecer del 4 de enero suele ser el tramo más prometedor. Dale tiempo a tus ojos. Necesitarás al menos 20 minutos para adaptarte a la oscuridad.

No fijes la vista en un solo punto. Los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo.

Los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Abrígate y ponte cómodo. Enero no perdona, y mirar al cielo durante horas requiere cierta logística.

¿Dónde son visibles?

Las Cuadrántidas favorecen claramente al hemisferio norte. Desde latitudes medias, el radiante alcanza una buena altura, lo que se traduce en más meteoros visibles. En el hemisferio sur también se pueden observar, pero de forma mucho más limitada.Desde latitudes medias y altas del norte, las condiciones suelen ser óptimas. Como decimos, en la parte sur del hemisferio también se pueden ver, pero con menor frecuencia debido a la posición del radiante.

¿Se puede fotografiar?

Sí, aunque requiere algo de práctica. Una cámara con controles manuales, trípode firme y una lente gran angular son suficientes para empezar. Exposiciones de 10 a 30 segundos, ISO alto y paciencia suelen dar resultados sorprendentes… incluso en años complicados como este.

Conclusión: ¿vale la pena mirar?

Sin duda. Aunque 2026 no será el año perfecto para las Cuadrántidas, siguen siendo una de las lluvias más intensas que podemos ver. Tal vez no cuentes decenas de meteoros por hora, pero basta uno especialmente brillante para justificar la noche al raso. Al final, mirar el cielo en enero es también una forma tranquila y poderosa de empezar el año: con perspectiva, silencio y un poco de asombro.

Con buena preparación, un cielo despejado y lugares oscuros, podrás disfrutar de este magnífico espectáculo celeste.

Lecturas recomendadas

¿Qué es una lluvia de estrellas?

Lluvias de estrellas