Alerta si utilizas auriculares Bluetooth: «Un microondas en la cabeza»

Esto es lo que pasa si usas estos auriculares

Un microondas en la cabeza

En un vídeo viral en redes sociales este experto nos explica que: «Usar auriculares Bluetooth es como ponerte un microondas en la cabeza», el doctor Ochoa explica: «La realidad es mucho menos dramática», destaca, y es que aunque el Bluetooth y el microondas usen ondas parecidas, «la diferencia está en la energía».

El blog de Teufelaudio nos da unos datos más que debemos conocer de la manera en la que funcionan estos auriculares: «Junto con el WiFi, el Bluetooth es un estándar inalámbrico importante y muy extendido. Está instalado en numerosos aparatos de todos los fabricantes y funciona de esta manera: cuando conectas tu smartphone a un altavoz Bluetooth, por ejemplo, los dos dispositivos se comunican a través de campos electromagnéticos de alta frecuencia. Aquí se genera la «radiación Bluetooth». Los dispositivos intercambian datos de forma inalámbrica a través de esta conexión muy estable, normalmente sólo en distancias cortas. La distancia que alcanza una señal Bluetooth depende de la clase de transmisión. Las clases 2 y 3 alcanzan rangos de 5 a 30 metros. Esta norma está instalada en la mayoría de los dispositivos, como auriculares Bluetooth, altavoces, wearables y la mayoría de los smartphones. Con la clase 1 son posibles alcances de 100 metros o incluso más».

Por lo que, la mayoría de estos dispositivos están dentro de la seguridad, y además, añade algunos datos más: «En nuestra vida cotidiana estamos casi constantemente rodeados de radiaciones eléctricas, también conocidas como electrosmog. Bluetooth también contribuye a ello. Sin embargo, la radiación emitida por los dispositivos Bluetooth convencionales es muy baja, inferior a la emitida por un smartphone o un router Wi-Fi, por ejemplo».

