ASUS despliega sus armas con dispositivos con funciones en IA y preparados para el gaming exigente

ASUS arrancó el año en el CES 2026 de Las Vegas con una de sus mayores exhibiciones de producto de los últimos tiempos, y ahora empieza a aterrizar en España buena parte de ese catálogo. La estrategia es la de integrar la inteligencia artificial en prácticamente todas sus gamas y reforzar el ecosistema gaming de Republic of Gamers con hardware más potente, más portátil y también más exclusivo.

La IA como columna vertebral de 2026

Uno de los grandes protagonistas es el nuevo Zenbook S14 (2026), un portátil Copilot+ PC de 14 pulgadas que ya está disponible en España desde 1.999 euros. Monta procesadores Intel Core Ultra Serie 3 con hasta 50 TOPS en la NPU, lo que permite acelerar tareas de IA local, optimizar consumo y potenciar funciones de Windows como Copilot o los efectos de estudio.

En apenas 1,1 cm de grosor y 1,2 kg de peso, ASUS combina esa potencia con una pantalla OLED 3K de 120 Hz y hasta 1.100 nits de brillo, WiFi 7 y un sistema de refrigeración que promete funcionar por debajo de los 25 dB en modo silencioso. Es el ejemplo más claro de hacia dónde quiere ir la marca: equipos finos, premium y preparados para ejecutar IA en local sin depender siempre de la nube.

En el terreno gaming, esa misma filosofía se traslada a los nuevos TUF Gaming A14. Hay dos versiones: el FA401GM con Ryzen AI 9 465 y GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 para portátiles, y el FA401EA con Ryzen AI Max+ 392 y gráficos Radeon 8060S. Ambos integran NPU con hasta 50 TOPS y mantienen un formato de 14 pulgadas y apenas 1,48 kg, algo poco habitual en portátiles pensados para jugar y crear contenido.

ROG cumple 20 años con hardware de alto impacto

Republic of Gamers ha aprovechado el arranque de 2026 para celebrar su 20 aniversario con una batería de anuncios que van mucho más allá de los portátiles. Uno de los más llamativos es la colaboración con KOJIMA PRODUCTIONS.

De esa alianza nace la ROG Flow Z13-KJP, una tablet gaming 2 en 1 equipada con procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, gráficos Radeon 8060S y hasta 128 GB de memoria unificada. Su diseño, inspirado en Ludens y con la firma artística de Yoji Shinkawa, la convierte en un producto pensado tanto para jugar como para coleccionistas. Llegará acompañada de periféricos especiales como el ratón ROG Keris II Origin-KJP, los auriculares ROG Delta II-KJP y una alfombrilla XXL personalizada.

En el apartado de audio, ROG ha dado un paso más ambicioso con los Kithara, sus primeros auriculares planar magnéticos Hi-Fi desarrollados junto a HIFIMAN. Con drivers de 100 mm, diseño open-back y respuesta de 8 Hz a 55 kHz, buscan unir precisión audiófila y ventaja competitiva en juegos.

También se suman los ROG Cetra Open, auriculares inalámbricos con doble modo de conexión, drivers de 14,2 mm con recubrimiento DLC y certificación IPX5, pensados para quienes combinan gaming y estilo de vida activo.

ASUS ha presentado en este arranque de año nuevas placas base AMD Serie 800, soluciones de refrigeración líquida optimizadas, el router ROG NeoCore con WiFi 8 y hasta un monitor gaming 5K bajo la marca ROG Strix, ampliando su presencia en prácticamente todos los segmentos del ecosistema PC.

Un año marcado por la convergencia

Si algo define la hoja de ruta de la firma tras el CES es la convergencia. La IA ya no es un añadido, sino el núcleo de la propuesta, tanto en equipos profesionales como en portátiles gaming. A la vez, ROG refuerza su identidad con colaboraciones culturales, ediciones especiales y productos que buscan diferenciarse no solo por potencia, sino por diseño y narrativa.

El resultado es un catálogo que cubre desde el profesional que necesita un ultraligero con NPU potente hasta el jugador que quiere una máquina compacta con RTX 5060 o una tablet gaming 2 en 1 con ambición de sobremesa. Tras el escaparate de Las Vegas, 2026 arranca para ASUS con una idea clara, la inteligencia artificial y el gaming de alto rendimiento van de la mano.