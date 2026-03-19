Un ex oficial de inteligencia israelí: «TVE parece la televisión cubana o soviética cuando lloran por Maduro»

Alexander Grinberg es ex oficial del Departamento de Investigación de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. Es licenciado en Estudios Islámicos y de Oriente Medio, y en Lengua y Literatura Árabes en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es experto en Irán en el Instituto de Jerusalén de Estrategia y Seguridad. Durante la entrevista concedida a OKDIARIO, analiza la evolución de la dictadura iraní durante la guerra, su estrategia regional y el impacto del conflicto en Oriente Medio, en un contexto de creciente tensión geopolítica.

PREGUNTA. – ¿Cuál es la situación actual de la dictadura de Irán y qué desafíos internos presenta hoy?

RESPUESTA. – En general, la dictadura de Irán se está derrumbando. Pero no hay que esperar un proceso formal. Es un régimen de mafia. Es como un cartel de droga. Ahora lo vemos con las minas que colocaron en el Estrecho de Ormuz.

P. – ¿Puede hablar de los tentáculos de la dictadura de los ayatolás de Irán a través de Hezbolá en Latinoamérica?

R. – En España no creo. En Francia es posible, porque hay mucha información sobre la influencia secreta de las redes iraníes en Francia. También a nivel de diplomacia, política y academia. La dictadura de Irán está usando las redes criminales en Francia que no son iraníes, son islamistas o narcotráficantes argelinos. Irán está usando operaciones de falsa bandera. Pueden reclutar a un francés de origen árabe que nunca será relacionado con la dictadura de Irán.

La dictadura de Irán es un cartel de droga

P. – ¿Cuál es su objetivo?

R. – Es como un cartel de México. Cruel. Pero muy ideológicos. Es una religión secular, política, con una influencia de ideologías de derecho totalitario del marxismo y del estalinismo. Porque si tenemos, por ejemplo, los Hermanos Musulmanes, los iraníes son la misma ideología. El chiísmo no es el eje principal de la ideología. La ideología es ser enemigo de Occidente. Aquí el islam es percibido como una utopía política. En la religión tradicional no es importante si se trata de catolicismo, judaísmo, islam o budismo. No propone ninguna utopía política. La Iglesia no dice que vas a vivir mejor en nuestro mundo si haces algo. El islam político dice que todos los problemas de nuestro pueblo serán resueltos si destruimos Israel.

Islamización de Europa

P. – ¿Está preocupado usted por la islamización de Europa?

R. – La veo. Es imposible ignorarla. La islamización es diferente en cada país separado. El problema ha llegado con Europa misma, no con el islam. Los Hermanos Musulmanes se infiltran en todos los sistemas de Francia con el dinero qatarí. Pero creo que la razón principal es el laissez-faire (dejar hacer, en francés). Cada cultura siempre está basada en la religión. Francia y España son católicas hasta cuando son seculares. Los israelíes seculares son judíos. ¿Por qué cualquier manifestación cultural cristiana es condenada? Pero, ¿cualquier manifestación cultural o política musulmana es glorificada? No creo que sea normal.

P. – ¿Está diciendo que la culpa de la islamización de Europa no es de los musulmanes, sino de las élites europeas?

R. – Sí, ¿por qué no? Se trata de un proceso que al mismo tiempo es político, social y cultural. No hay un culpable. Pero cuando, por ejemplo, Florence Bergeaud-Blackler, que es francesa, que escribió un libro sobre las redes de los Hermanos Musulmanes, no puede hablar en ninguna universidad, no es normal. Vive con protección de la policía en Francia. ¿Qué está pasando?

P. – ¿Qué países de Europa pueden islamizarse? ¿España, Italia, Francia, Bruselas, Bélgica, Alemania?

R. – Creo que depende de cada país. Diría que Bélgica está islamizada. Pero depende, no creo que sea posible totalmente en España y en Alemania, porque en Alemania se trata de turcos, son musulmanes, pero no son árabes. Las relaciones entre el poder alemán y los islamistas turcos son diferentes. En España no solamente es el gobierno. Yo creo que la mayoría de los andaluces o de los catalanes no quieren convertirse en musulmanes.

P. – ¿Hace distinción entre el pueblo español y el gobierno?

R. – Sí, he visto TVE y tenía la impresión de que estaba viendo la televisión cubana o soviética cuando lloran por el pobrecito Maduro. Otra persona con Kufiya (por el pañuelo palestino) habla sobre los derechos de mujeres. Una locura. Pero, en general, yo creo que es importante entender un elemento muy importante. No debe haber una situación con todos para que el país se convierta en fascista, comunista, islamista. No se trata de eso. Es suficiente con que haya una minoría, pero agresiva, y que nadie diga nada; puede que esta minoría se imponga sobre todos los otros.

P. – ¿Qué función tiene la ideología de la tiranía de los ayatolás en la política exterior de Irán?

R. – La tiranía tiene una ideología agresiva. Naturalmente, no se reduce a Israel, porque, por ejemplo, países árabes que no pensaban jamás atacar Irán. Atacaron Qatar. Se trata de una lógica estratégica de mafia. La lógica es muy clara: colocar minas, romper la economía global mundial, pero no piensan las consecuencias. Ahora he visto que los países árabes condenaron a la dictadura de Irán. ¿Qué ganaron? La lógica es que los precios del petróleo presionaron a Trump.

P. – ¿Cree que ha cambiado el equilibrio del poder en Oriente Medio con esta guerra o todavía no sabemos cómo se va a quedar?

R. – Si sobrevive, será mucho más débil. La tiranía de los ayatolás de Irán tiene fuerzas asimétricas, es decir, misiles y drones.