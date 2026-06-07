Irán ha lanzado varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del país contra el Líbano. Las Fuerzas Armadas israelíes han informado del lanzamiento de proyectiles desde Irán.

«Las FDI han identificado el lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están activados para interceptar la amenaza», ha informado el Ejército en un comunicado.

Por su parte, la televisión estatal iraní también ha informado al respecto. «Irán ha lanzado misiles contra Israel», ha dicho IRIB. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, publicó en su cuenta de X una imagen de la bandera iraní y del Líbano mientras se producían los ataques.

El Mando del Frente Interior del Ejército israelí ha emitido alertas que han llegado a los teléfonos móviles de las personas que estén en las zonas afectadas, explica el comunicado militar. «Se ha pedido responsabilidad a la población y actuar conforme a las instrucciones. Salvan vidas. Debes entrar en las zonas de protección tras recibir el aviso y quedarte allí hasta nueva orden», advierte el mensaje.

Solo se puede salir de estas zonas «tras recibir instrucciones explícitas» en ese sentido. «Debes seguir actuando conforme a las instrucciones del Mando del Frente Interior», concluye.

Once misiles lanzados por Irán

El Ejército israelí ha asegurado haber interceptado todos los misiles lanzados por Irán, un total de 11. Las alarmas antiaéreas sonaron en cuatro ocasiones en diferentes zonas del norte de Israel durante media hora.

El servicio de emergencias israelí Maguén David Adom (MDA) reportó solo un lugar donde recibió una llamada sobre un posible incidente, que se saldó finalmente sin heridos.

Trump: «Los ataques no ayudarán a las negociaciones»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en Fox News que los ataques de la dictadura ayatolá «no ayudarán a las negociaciones» para terminar con la guerra. Sin embargo, le pidió a Teherán «volver a la mesa» de diálogo y «llegar a un acuerdo».

En esta línea, ha asegurado que llamará al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no devuelva el ataque lanzado desde Irán. «Voy a llamar a Netanyahu ahora mismo y a decirle que no contraataque», ha dicho.

«Nadie ha resultado herido en el ataque con misiles. Si Netanyahu responde, esto seguirá y seguirá. Estamos muy cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra y será un buen acuerdo. No quiero que esto eche a perder el acuerdo. Las dos partes han atacado. No quiero ver más ataques», ha apuntado.

Ataques contra el Líbano

La ofensiva militar llega después de que la dictadura ayatolá advirtiese que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, el país tomaría represalias. Consideran que el alto el fuego que alcanzó con Estados Unidos el 8 de abril incluye a la nación árabe.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó esta tarde que los ataques de Israel contra el Líbano convierten a las bases de ambos países en objetivos legítimos. «El bloqueo naval contra la nación iraní y la luz verde que hoy ha dado Estados Unidos al régimen sionista convierten a las bases y los activos estadounidenses y del régimen en la región en objetivos legítimos», dijo.

Los ataques coinciden con la llegada a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para entregar un «mensaje especial» para el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, relativo a las estancadas negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.