Donald Trump no ha podido ser más honesto este jueves ante los periodistas cuando le han preguntado por lo que significa un alto el fuego en Oriente Medio. Su respuesta, sin filtros, ha dado en el clavo; no ha podido ser más veraz y real.

«En esa parte del mundo, un alto el fuego es cuando se dispara de una manera más moderada». No se le puede poner ni quitar una coma a Trump a su definición de alto el fuego. En este mundo tan atrapado en lo virtual, no puede haber una respuesta más llena de realidad y verdad.

El comentario de Trump, entre lo humorístico y lo filosófico, se produce en medio de las frágiles negociaciones de EEUU con Irán y las más frágiles aún entre Israel, Líbano y los terroristas chiítas de Hezbolá.

Una definición de Trump de alto el fuego sin diplomacia azucarada

Expone una realidad incómoda: la de que muchas treguas en Oriente Medio funcionan menos como paz efectiva que como regulación de la violencia. «Sin filtros. Sin diplomacia azucarada. Sólo Trump siendo Trump», dice Jhonf Fonseca, el conocido comunicador y creador de contenido político.

Un alto el fuego, en sentido clásico, implica la suspensión de hostilidades entre partes enfrentadas. Pero en conflictos con múltiples actores estatales y no estatales, milicias aliadas, ataques indirectos, drones, misiles, operaciones encubiertas y represalias limitadas, la línea entre tregua y combate puede volverse mucho más borrosa.

La definición alto el fuego de Trump, aunque llamativa, no aparece aislada. Resume un momento en el que la diplomacia estadounidense trabaja en Oriente Medio sobre treguas parciales, frágiles negociaciones y compromisos difíciles de verificar. El objetivo inmediato no es resolver todos los frentes, sino evitar que cualquiera de ellos haga estallar al resto.