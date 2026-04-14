La reunión histórica de Israel y Líbano ha sido «productiva»: ambos acuerdan seguir negociando

La sede del Departamento de Estado en Washington ha sido este martes testigo de un momento histórico en las relaciones entre Israel y Líbano: por primera vez desde 1993, delegaciones de ambos países han mantenido conversaciones directas en busca de un alto el fuego y una desescalada en el conflicto que enfrenta a Israel con los terroristas de Hezbolá en territorio libanés.

La reunión reunió al embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, y a su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Las discusiones, que duraron más de dos horas, se centraron en la seguridad fronteriza, el control de Líbano y el desarme de los terroristas de Hezbolá. Al término de la jornada, ambas delegaciones coincidieron en calificar la reunión de «productiva».

Israel y Líbano se encuentran técnicamente en guerra desde 1948. A lo largo de los años, han vivido varios onflictos: la invasión israelí de 1982, la guerra de 2006 y tensiones intermitentes. Las últimas negociaciones bilaterales significativas son de 1993, en el marco de los procesos de Madrid y Oslo. Desde entonces, el diálogo directo ha sido prácticamente inexistente.

Por ello, el encuentro de este martes ha significado un avance simbólico importante. «Esto es un proceso, no un evento aislado», ha señalado Marco Rubio al iniciar las sesiones.

La delegación israelí llegó con una posición firme: garantizar la seguridad de su frontera norte, desmantelar a Hezbolá y evitar futuros ataques. Israel insiste en que sus operaciones en Líbano no van dirigidas contra el Estado libanés, sino contra los terroristas que operan desde su territorio.

Por su parte, Líbano busca un alto el fuego inmediato que detenga los bombardeos y la incursión terrestre israelí, que en las últimas semanas ha causado decenas de muertos, miles de desplazados y graves daños en el sur del país. Beirut aspira a recuperar el control efectivo de su territorio.

Así lo recoge un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado, que ha destacado que se han celebrado unas conversaciones «productivas sobre los pasos a seguir para iniciar negociaciones directas» entre los dos países.

Primer encuentro importante de alto nivel entre Israel y Líbano

«Esta reunión ha supuesto el primer encuentro importante de alto nivel entre los Gobiernos de Israel y Líbano desde 1993», reza la nota con respecto a la reunión, informa Ep.

Estados Unidos ha felicitado a ambas partes por una jornada que ha calificado de «hito histórico» y ha manifestado su «esperanza» en que las próximas conversaciones «puedan ir más allá del alcance del acuerdo de 2024», en alusión al alto el fuego pactado en noviembre de ese año, y dar lugar a un «acuerdo de paz integral».

Asimismo, la Administración de Donald Trump ha expresado su apoyo a la continuidad de estos contactos, así como a los planes anunciados por Beirut para «restablecer el monopolio de la fuerza», en referencia al desarme de Hezbolá, y, según ha indicado la cartera, para «poner fin a la influencia dominante de Irán» en Líbano.

En esta línea, ha vuelto a reiterar «el derecho de Israel a defenderse de los continuos ataques» de Hezbolá. «Cualquier acuerdo para cesar las hostilidades debe alcanzarse entre los dos gobiernos, con la mediación de Estados Unidos, y no a través de ninguna vía paralela», ha sostenido, antes de apuntar a que «estas negociaciones tienen el potencial de desbloquear una importante ayuda a la reconstrucción y la recuperación económica de Líbano, así como de ampliar las oportunidades de inversión para ambos países».

Por su parte, la delegación israelí ha reiterado «su apoyo al desarme de todos los grupos terroristas no estatales y al desmantelamiento de toda la infraestructura terrorista» en el país vecino y ha trasladado su disposición a «colaborar» con el Ejecutivo libanés para ello. «Israel ha expresado su compromiso de entablar negociaciones directas para resolver todas las cuestiones pendientes y lograr una paz duradera que refuerce la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región», agrega la nota conjunta.

Mientras, el equipo negociador libanés ha reafirmado la «necesidad urgente» de que Israel respete «plenamente» el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y cese sus ataques contra Líbano, aludiendo a los «principios de integridad territorial y plena soberanía estatal».