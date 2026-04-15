Trump vuelve a arremeter contra el Papa: «¿Alguien le puede decir que Irán ha matado a 42.000 manifestantes?»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este martes contra el Papa León XIV para instarle a tomar en consideración la situación en Irán, en el marco de la escalada dialéctica que el inquilino de la Casa Blanca emprendió esta misma semana al calificar al Sumo Pontífice de «débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior».

«¿Podría decirle alguien al Papa León XIV que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes y totalmente desarmados en los últimos dos meses?», ha preguntado el mandatario norteamericano a través de sus redes sociales, calificando de «absolutamente inaceptable» que Irán pueda llegar a poseer un arma nuclear.

La polémica se produjo a raíz de las declaraciones que el Papa León XIV realizó la pasada semana. El líder del Vaticano se pronunció en contra de la guerra en países como Ucrania, Líbano o Sudán, y también condenó explícitamente la violencia ejercida en Irán, posicionamiento que Trump interpretó como un ataque velado a la política exterior de Washington.

«León debería enderezar el rumbo como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político», afirmó el mandatario norteamericano. El presidente fue aún más lejos al advertir que esa postura «le está perjudicando y mucho y, lo más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica».

Ante estas declaraciones, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, salió este mismo martes en defensa del Pontífice, alegando que las declaraciones de Trump «fueron inaceptables». «He expresado mi solidaridad al Papa León y le digo más: francamente, yo no me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos», manifestó Meloni durante una rueda de prensa.