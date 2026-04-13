El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado de su cuenta de Truth Social la imagen que había publicado un día antes tras una oleada de críticas de representantes católicos. En ella aparecía representado como Jesucristo.

La imagen parecía haber sido creada por Inteligencia Artificial (IA). En ella, Trump se mostraba encarnado en la figura de Jesucristo y aparentemente sanaba a un enfermo postrado en una cama.

La publicación despertó malestar entre quienes habitualmente apoyan al presidente estadounidense. Es el caso de Isabel Brown, presentadora de un podcast católico de Daily Wire e influyente figura conservadora. Brown lamentó que «esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada».

Michael Knowles, católico conservador alineado con Trump, también se mostró contundente al asegurar que «al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente borrar la foto, sin importar la intención».

Imagen eliminada

La imagen al final, tras permanecer 12 horas publicada, fue borrada. Trump defendió su publicación indicando que creía que era él siendo «un médico». «Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore», declaró a la prensa en la Casa Blanca.

Poco antes de publicar la imagen, el presidente estadounidense escribió un mensaje en el que cargaba contra el papa León XIV calificándole como «débil con el crimen» y «terrible en política exterior». Trump afirmó que «no quiere un Papa que critique al presidente de Estados Unidos» cuando él está «haciendo exactamente aquello para lo que fue elegido». Asimismo, ha advertido de que no se disculpará y que el Pontífice es «débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior».