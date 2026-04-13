Trump arremete contra el Papa: «Débil en delincuencia y pésimo en política exterior»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este domingo un ataque directo contra el Papa León XIV, al que ha calificado de «débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior», atribuyéndole una oposición a las campañas militares de su Administración en Venezuela e Irán.

Según el mandatario republicano, el Pontífice también muestra «debilidad contra las armas nucleares». Trump ha añadido que le cae «mucho mejor» el hermano del Papa, Louis Prevost, al que ha descrito como «todo MAGA», en alusión al movimiento Make America Great Again que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca. «Él lo entiende, y León XIV no», ha apostillado.

«No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país», ha proclamado Trump, que se declaró cristiano no confesional en 2020 tras haber sido protestante presbiteriano.

El magnate republicano también ha cargado contra el líder de los católicos por «criticar al presidente de Estados Unidos», según ha afirmado en tercera persona antes de defender, ya en primera, que está haciendo desde la Casa Blanca «exactamente» aquello por lo que fue elegido «por una aplastante mayoría: reducir la delincuencia a mínimos históricos y crear el mejor mercado de valores de la historia».

El presidente también ha criticado que el Pontífice se reúna con «simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos», en referencia al analista político de CNN y antiguo asesor y jefe de campaña del expresidente demócrata Barack Obama.

La pandemia y las misas

Trump ha reprochado además al Papa que hable del «miedo» a su Administración «sin mencionar el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia, cuando arrestaban a sacerdotes, párrocos y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad», según ha declarado, sin concretar los episodios a los que aludía.

«León debería enderezar el rumbo como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político», ha concluido Trump, advirtiendo de que la postura actual del Pontífice «le está perjudicando mucho a él y, lo que es más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica».