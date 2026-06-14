Quién es quién en la delegación de la selección española para el Mundial 2026

La selección española afronta el Mundial 2026 con un amplio grupo de profesionales que trabajan lejos de los focos, pero que desempeñan un papel fundamental en el día a día del combinado nacional. Más allá de los futbolistas y del seleccionador Luis de la Fuente, la expedición de España cuenta con especialistas en preparación física, análisis, psicología, comunicación, nutrición y medicina deportiva que forman parte de la estructura que acompañará al equipo durante la Copa del Mundo.

La Real Federación Española de Fútbol ha configurado una delegación en la que conviven perfiles con una larga trayectoria en el fútbol profesional, antiguos futbolistas de élite y expertos en diferentes áreas del rendimiento deportivo. Todos ellos tendrán una misión específica durante el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuerpo técnico

El equipo de trabajo que acompaña a Luis de la Fuente en el Mundial 2026 está compuesto por profesionales con experiencia tanto en clubes como en las distintas categorías de la selección española.

Uno de los nombres destacados es Juanjo González. Tras la salida de Pablo Amo, asumió las funciones de segundo entrenador de la selección absoluta. Su trayectoria dentro del combinado nacional incluye etapas como auxiliar técnico y también como preparador de porteros durante la última Copa del Mundo. Antes de iniciar su carrera en los banquillos, desarrolló una amplia etapa como guardameta en la Primera División española.

La preparación física recae en Carlos Cruz. Licenciado en Actividades Físicas y Deportivas por la Universidad Politécnica de Madrid y con un Máster en Dirección de Fútbol por la RFEF y la Universidad de Castilla-La Mancha, acumula más de quince años de experiencia. A lo largo de su carrera ha trabajado tanto en clubes como el Real Madrid como en diferentes categorías de las selecciones nacionales.

La responsabilidad sobre los porteros corresponde a Miguel Ángel España. Su relación con la Federación se extiende durante más de quince años, periodo en el que ha trabajado en distintas categorías nacionales y ha participado en la conquista de numerosos títulos. También formó parte del equipo que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Como futbolista, defendió la portería de varios equipos de la máxima categoría del fútbol español.

Otro de los pilares del cuerpo técnico es Pablo Peña Delgado, coordinador de análisis de la selección absoluta que trabaja con España desde 2009. Su experiencia incluye cuatro Mundiales, entre ellos el de Sudáfrica 2010, además de tres Eurocopas y dos Copas Confederaciones. Durante su etapa como jugador pasó por las categorías inferiores del Real Madrid y del Villarreal CF.

La parcela psicológica estará liderada por Javier López Vallejo. Tras desempeñar esta función en la selección femenina durante los últimos años, se incorporó al equipo masculino. Como futbolista profesional fue portero en clubes de España y Grecia y también representó a España en categorías inferiores desde la Sub-16 hasta la Sub-23.

La estructura técnica se completa con Alberto de la Fuente del Castillo, el último en incorporarse, actual técnico auxiliar y analista. Llegó a la RFEF en 2022 después de cuatro temporadas en la SD Huesca y ha trabajado estrechamente con Santi Denia en la selección Sub-21, logrando el subcampeonato de Europa Sub-21 de 2023 y la medalla de oro olímpica en París.

Delegada de campo

Dentro de la organización interna de la selección española, una figura imprescindible es Nuria Martínez, actual delegada de campo y team manager del equipo nacional. Su llegada se produjo durante la etapa de Luis Enrique, sustituyendo a Silvia Dorschenova, y desde entonces se ha mantenido como una de las personas de máxima confianza dentro de la estructura federativa.

Entre sus funciones se encuentra la coordinación de todas las actividades relacionadas con el funcionamiento diario del equipo. Además de supervisar cuestiones administrativas, se encarga de la gestión de actas de partidos, la interlocución con los árbitros y la representación de España en reuniones oficiales organizadas por FIFA y UEFA.

Su trabajo también se desarrolla a pie de campo, donde acompaña al cuerpo técnico durante los encuentros y vela por que toda la operativa del equipo se desarrolle con normalidad.

Jefe de prensa

Uno de los grandes desconocidos para la opinión pública es Ladis García Miravet, actual jefe de prensa de la selección española. Conocido por los medios que siguen de cerca a la absoluta, pero perfil bajo en lo relacionado con el aficionado.

Su labor es intachable, nexo de unión en la relación con la prensa y los jugadores, así como el aportado comunicativo de España.

Nutrición y medicina

La preparación de una selección que compite en un Mundial también depende del trabajo de especialistas en salud, alimentación y rendimiento físico. En este ámbito destacan M.ª Antonia Lizárraga Dallo y Toscana Viar, dos profesionales que forman parte del área médica y nutricional de la Federación Española.

Toscana Viar dirige The Healthy Company y cuenta con formación en dietética, nutrición y farmacia. Su experiencia en el deporte de alto rendimiento comenzó en el Athletic Club antes de incorporarse a la Federación. Actualmente es la responsable de supervisar la alimentación, la hidratación y la suplementación de los futbolistas internacionales durante las concentraciones de la selección española.

Por su parte, M.ª Antonia Lizárraga Dallo, nacida en Pamplona en 1962, es especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte por la Universidad de Barcelona desde 1991. Se incorporó a la selección española en 2019 después de una extensa etapa de doce años como asesora de fisiología y nutrición en el FC Barcelona.