Más del 75% de los españoles cree que la Selección llegará a las semifinales del Mundial

Los aficionados españoles confían en la Selección para el Mundial. Más del 76% de los españoles cree que el equipo entrenado por Luis de la Fuente llegará, como mínimo, a las semifinales. Así, tres de cada cuatro aficionados confían en España para el Mundial que ya ha comenzado y en el que la selección española disputa su primer encuentro el próximo lunes ante Cabo Verde.

Por su parte, el 25% de los encuestados va un paso más allá y cree que España ganará el Mundial el próximo 19 de julio. Además, el 23% cree que llegará a la final. Por edades, son los jóvenes de 20 a 29 años los que más creen en la selección española: el 82% confía en llegar mínimo a semifinales. Por zonas, donde se encuentran estos aficionados más confiados con España son Galicia (33%), Madrid (33%) y Murcia (32%).

Así se extrae de un estudio de El Piponazo de Grefusa, la marca de pipas más grandes del mercado, que, con motivo del lanzamiento de Momentazos, su nueva campaña para homenajear los recuerdos y rituales que acompañan cada gran torneo de fútbol, la marca ha realizado un estudio para descubrir los grandes momentazos futboleros que permanecen grabados en la memoria colectiva.

Si hay una imagen capaz de poner de acuerdo a todo el país es el histórico gol de Andrés Iniesta en la final de Sudáfrica. Más de la mitad de los españoles (51%) lo señalan como el gran momentazo de la historia del equipo nacional, muy por delante del propio título mundial conquistado en 2010 (30%). Son los jóvenes de 20 a 29 años (59%) los que más lo han destacado como momentazo estrella en su memoria.

Si hubiera que elegir una sola figura para representar la historia reciente del equipo nacional, los españoles tampoco tienen dudas. Andrés Iniesta vuelve a encabezar el ranking (41%), seguido por Iker Casillas (28%), Sergio Ramos (6%), Raúl González (6%) y Carles Puyol (5%).

Por su parte, otro momento muy recordado por los aficionados es la eliminación ante Corea del Sur en el Mundial 2002. Más de dos décadas después, los españoles siguen teniendo claro cuál ha sido el mayor agravio sufrido por el equipo español. Cerca del 60% señala los polémicos goles anulados ante Corea del Sur en la cita mundialista de 2002 como el mayor tangazo de la historia. La indignación sigue especialmente viva en Castilla y León (71%), seguida por la Comunidad Valenciana (67%) y Galicia (65%).