De la Fuente ya tiene equipo para el debut

Salvo sorpresa de última hora, Luis de la Fuente ya tiene decidido el equipo que pondrá en liza el próximo 15 de junio en Atlanta frente a Cabo Verde. El seleccionador nacional ha aprovechado los primeros días de concentración, los amistosos y las sesiones de trabajo en Chattanooga para perfilar un once que tiene prácticamente cerrado. La gran noticia es que ni Lamine Yamal ni Nico Williams serán titulares en el estreno mundialista de España.

El equipo elegido por el técnico riojano estará formado por Unai Simón en portería; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella en defensa; Rodri, Pedri y Fabián Ruiz en la sala de máquinas; mientras que Ferran Torres, Álex Baena y Mikel Oyarzabal formarán el frente de ataque. Equipo que formó de inicio contra Perú en Puebla el pasado lunes.

Se trata de un once que mezcla experiencia, control del juego y mucha capacidad para tener el balón. De la Fuente entiende que España será dominadora frente a Cabo Verde y por ello apuesta por futbolistas con buen pie y capacidad para atacar espacios reducidos.

La defensa será la esperada. Unai Simón seguirá siendo el guardián de la portería española, mientras que Marcos Llorente ocupará el lateral derecho aportando profundidad, velocidad y capacidad física. En el eje de la zaga, Cubarsí y Laporte combinarán salida de balón y contundencia, mientras que Cucurella seguirá siendo un arma importante por el costado izquierdo.

Por delante aparecerá el gran motor de la Selección. Rodrigo ejercerá como jefe absoluto del centro del campo. Será capitán y el primero que juega en un club extranjero. El futbolista del Manchester City será el encargado de dar equilibrio a un equipo que contará a sus lados con dos jugadores de enorme talento como Pedri y Fabián. El canario aportará creatividad, pausa y último pase, mientras que el sevillano llega en uno de los mejores momentos de su carrera y con la capacidad de llegar al área rival desde segunda línea.

La única duda está en el extremo izquierdo

Aunque el seleccionador tiene prácticamente decidido el equipo, existe una posición que todavía no está cerrada al cien por cien. Álex Baena es el principal candidato para ocupar el extremo izquierdo, pero Yeremy Pino y Dani Olmo también mantienen opciones.

Baena aporta trabajo, calidad en el último pase y una gran conexión con los centrocampistas. Además, su capacidad para moverse por dentro permite generar superioridades en la medular, algo que gusta especialmente al cuerpo técnico.

Por delante estarán Ferran Torres y Oyarzabal. El primero aportará profundidad, movilidad y gol, mientras que el capitán de la Real Sociedad actuará como referencia ofensiva gracias a su inteligencia para asociarse y aparecer en zonas de remate.

Mientras tanto, Lamine Yamal y Nico Williams comenzarán el encuentro en el banquillo. Ambos siguen avanzando en su puesta a punto tras los problemas físicos que arrastraban antes del Mundial. El plan de Luis de la Fuente pasa por darle a Lamine alrededor de 20 minutos en la segunda mitad si el partido lo permite. Con Nico la situación es diferente y, a día de hoy, tiene menos opciones de participar.

España ya tiene hoja de ruta para comenzar el Mundial. Y Luis de la Fuente también parece tener claro quiénes serán los once elegidos para dar el primer paso hacia el gran objetivo: conquistar la segunda estrella.