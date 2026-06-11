Lamine y Nico se entrenan con el grupo y ya están listos

Tras casi dos días de descanso, la mejor noticia posible llegó para Luis de la Fuente desde el césped de la Baylor School. Lamine Yamal y Nico Williams se ejercitaron este miércoles al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y dieron un paso prácticamente definitivo para estar disponibles en el debut mundialista de España frente a Cabo Verde, encuentro que se disputará el próximo 15 de junio en Atlanta.

Ambos futbolistas se incorporaron con total normalidad a la sesión de trabajo y participaron en todos los ejercicios programados por el cuerpo técnico. Una imagen muy esperada dentro de la expedición española, ya que los dos extremos son piezas fundamentales en el esquema del seleccionador nacional y llevaban varios días trabajando con cargas controladas para completar su recuperación.

La vuelta a la dinámica del grupo tuvo además un componente festivo. Como manda la tradición en la selección española, Lamine Yamal y Nico Williams tuvieron que atravesar el habitual pasillo de collejas preparado por sus compañeros tras reincorporarse al trabajo colectivo. Una divertida bienvenida a la que también fueron sometidos Unai Simón y Javier Alfaro, podólogo de la selección, que celebraban su cumpleaños.

La otra cara de la moneda sigue siendo Víctor Muñoz. El todavía jugador de Osasuna continúa trabajando al margen del grupo y no saltó al césped junto al resto de internacionales. El atacante permaneció en el interior de las instalaciones realizando trabajo específico con los recuperadores y los servicios médicos de la Federación. Su situación complica seriamente sus opciones de poder participar en el estreno mundialista ante Cabo Verde.

A día de hoy, todo apunta a que viajará con el equipo y ocupará un puesto en el banquillo, pero parece muy complicado que pueda disponer de minutos si no se produce una evolución importante en los próximos días.

Más allá de los nombres propios, la sesión se desarrolló con absoluta normalidad en las espectaculares instalaciones de la Baylor School, el cuartel general elegido por España para afrontar la fase de grupos del Mundial. Los internacionales completaron una intensa jornada de trabajo que comenzó en el gimnasio antes de trasladarse al terreno de juego.

La humedad, gran enemigo

El principal enemigo volvió a ser el clima. Chattanooga sigue recibiendo a la Selección con unas condiciones extremadamente exigentes. El calor y, sobre todo, la elevada humedad están convirtiéndose en uno de los grandes desafíos de estos primeros días de concentración. Nada más saltar al césped, muchos futbolistas buscaron hidratación de inmediato tras el trabajo previo en el gimnasio. No era para menos. La sensación térmica era muy elevada y obligó al cuerpo técnico a controlar al detalle las cargas de trabajo.