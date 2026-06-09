El plan de España con Lamine, Nico y Víctor Muñoz: listos para debutar, pero «sin riesgos»

Entre algodones. Mimados. Cuidados al máximo. Así están siendo los primeros días de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz en Chattanooga. Los tres llegaron a Estados Unidos arrastrando diferentes problemas físicos, pero en la Federación transmiten tranquilidad. Ninguno preocupa de cara al debut mundialista del próximo 15 de junio frente a Cabo Verde y el objetivo es que los tres puedan tener un papel importante a medida que avance el torneo.

Eso sí, en Las Rozas tienen muy claro que no van a correr ningún riesgo. El Mundial es una competición larga, exigente y con partidos cada pocos días. Por ese motivo, Luis de la Fuente y los servicios médicos han diseñado un plan específico para cada uno de ellos con el objetivo de que lleguen al cien por cien cuando comiencen las eliminatorias, el momento en el que realmente se decidirá el campeonato.

El caso más mediático es el de Lamine Yamal. La gran estrella del fútbol español estará disponible para el estreno ante Cabo Verde, pero todo apunta a que comenzará el encuentro sentado en el banquillo. Tal y como confirmó Luis de la Fuente a OKDIARIO, la idea es ir paso a paso con el futbolista del Barcelona. Nadie quiere forzar una situación que pueda comprometer su participación en el resto del torneo.

El plan establecido pasa porque Lamine dispute alrededor de 20 minutos en el debut. Sería su estreno en una Copa del Mundo y una primera toma de contacto con la competición. Seis días después, ante Arabia Saudí, tampoco partiría como titular, aunque su protagonismo aumentaría considerablemente. En ese encuentro podría estar cerca de los 40 minutos sobre el terreno de juego. Ya en la tercera jornada, frente a Uruguay en Guadalajara, sí tendría muchas opciones de aparecer en el once inicial, aunque tampoco está previsto que complete los 90 minutos salvo que el desarrollo del encuentro lo haga imprescindible. El objetivo es claro: acumular carga competitiva de forma progresiva para que alcance las rondas eliminatorias en plenitud física.

Más cautela con Nico

La situación de Nico Williams es parecida, aunque presenta algunos matices. El extremo del Athletic continúa recuperándose de la lesión muscular que sufrió en el isquiotibial de la pierna izquierda y, dentro de la selección, existe algo más de cautela con su evolución. De hecho, a día de hoy tiene menos opciones que Lamine de participar frente a Cabo Verde.

Los servicios médicos valoran positivamente su recuperación, pero consideran que todavía necesita algunos días más de trabajo antes de competir al máximo nivel. Por ello, el escenario más probable es que pueda tener sus primeros minutos ante Arabia Saudí. Ahí sí se espera que participe con total normalidad si no surge ningún contratiempo. De cara al choque contra Uruguay, su presencia será mucho más importante, aunque tampoco está garantizado que sea titular.

Víctor, objetivo eliminatorias

Por último, aparece el caso de Víctor Muñoz, cuya recuperación está siendo la más lenta de las tres. El futbolista también estará en el banquillo contra Cabo Verde, pero a diferencia de Lamine, no está previsto que tenga minutos. El problema en el sóleo sigue dando guerra y los médicos de la selección mantienen un contacto permanente con Osasuna para conocer todos los detalles del tratamiento que ha seguido el jugador durante las últimas semanas.

En estos momentos, parece muy complicado que Víctor pueda participar en los dos primeros encuentros de la fase de grupos. Sin embargo, dentro del cuerpo técnico existe optimismo con respecto a su evolución. Consideran que puede convertirse en un futbolista importante conforme avance el campeonato y que todavía tiene tiempo suficiente para recuperar el terreno perdido. En definitiva, España no quiere acelerar ningún proceso. El Mundial acaba de comenzar y la prioridad absoluta es tener a sus tres jóvenes talentos preparados para los partidos que realmente marcarán el destino de la selección.