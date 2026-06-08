De la Fuente: «Lamine y Nico no serán titulares contra Cabo Verde»

La selección española sigue descontando días para su estreno en el Mundial, pero Luis de la Fuente tiene claro que no va a correr riesgos innecesarios con dos de sus grandes estrellas. El seleccionador nacional confirmó en una entrevista concedida a OKDIARIO desde Chattanooga que ni Lamine Yamal ni Nico Williams apuntan a la titularidad en el debut mundialista frente a Cabo Verde del próximo 15 de junio. Ambos evolucionan favorablemente de sus respectivos problemas físicos, pero el cuerpo técnico quiere actuar con máxima prudencia para evitar cualquier contratiempo.

«No es porque no puedan jugar, pero vamos a darles tiempo. Necesitan completar esa carga de trabajo previa a competir al máximo nivel. La idea es que esta semana trabajen con normalidad, pero siendo prudentes para que lleguen en las mejores condiciones posibles al primer partido», explicó el seleccionador.

Las palabras de De la Fuente dejan entrever que tanto Lamine como Nico estarán disponibles para el estreno mundialista, aunque comenzarán el encuentro desde el banquillo. La prioridad del cuerpo técnico es que ambos futbolistas lleguen en plenitud a una competición que España afronta con la ambición de pelear por la segunda estrella.

Las noticias, en cualquier caso, son positivas. Tanto el extremo del Barcelona como el del Athletic ya han comenzado a integrarse parcialmente en el trabajo colectivo. «Lamine y Nico ya han participado en rondos y empiezan a realizar algunas tareas con el grupo. Evolucionan como esperábamos», explicó De la Fuente desde la concentración de Chattanooga.

Víctor Muñoz también llegará

La otra gran preocupación en la concentración era Víctor Muñoz. El futbolista de Osasuna también continúa avanzando en su recuperación y el seleccionador se mostró optimista respecto a su presencia en el debut.

«Víctor sigue perfectamente los plazos marcados junto a los servicios médicos de su club y de la selección. Creo que podrá llegar en perfectas condiciones al día 15. Esa es la mejor noticia», señaló.

La situación abre la puerta a que otros futbolistas tengan una oportunidad en el once inicial frente a Cabo Verde. Ferran Torres aparece como una de las principales alternativas para ocupar una de las posiciones ofensivas, aunque De la Fuente no quiso desvelar demasiadas pistas.

«Tenemos muchísimas alternativas. Ferran está fenomenal. También están Baena, Yeremy y otros compañeros que llegan en un gran momento», comentó.

Mientras tanto, España continúa preparando su último amistoso antes del Mundial frente a Perú. Será la última prueba antes de que llegue la hora de la verdad. El seleccionador tiene decidido el once del debut, pero mantiene una máxima inalterable: ningún riesgo innecesario. El objetivo está mucho más allá del primer partido.