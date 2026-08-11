El Gobierno que «no vio» la invasión de 72.000 inmigrantes activa un «puesto de mando» para monitorizar el eclipse

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes la activación del Puesto de Mando Unificado para el seguimiento del eclipse solar total que se dará el miércoles 12 de agosto. El Gobierno, que aseguró que «no vio» venir la invasión de 72.000 inmigrantes marroquíes a Ceuta, sí monitorizará el eclipse con todos los recursos a su alcance.

En concreto, el comunicado difundido por Interior habla de «movilización permanente» junto con la activación del Puesto de Mando Unificado, así como de «coordinación y respuesta rápida» tanto en la seguridad como en la movilidad y la prevención de riesgos. Además, presumen de «seguimiento antes, durante y después» del fenómeno astronómico.

El mensaje del Ministerio del Interior no ha sido el único sobre el eclipse solar total en los últimos días. De hecho, este acontecimiento ha copado las cuentas del departamento del Gobierno en las últimas horas, con comunicados en los que envían a la ciudadanía instrucciones para que el eclipse no les «deslumbre al volante» o alertando de que «el riesgo de incendios forestales es alto en buena parte de España».

Este ejercicio de responsabilidad por parte del Gobierno contrasta con la gestión de la invasión a Ceuta, tanto en la prevención de que decenas de miles de ilegales marroquíes entraran a través de la frontera del Tarajal, como en los días previos, en los que han difundido datos dispares e incluso, en las últimas horas, han tenido que hacer una corrección.

Esta se produjo después de que Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, cifrara en 80.000 el número total de inmigrantes que se colaron en Ceuta procedentes de Marruecos, cuando días antes Marlaska, ministro del Interior, había dicho que fueron 72.000, de los cuales sólo 2.000, por los hasta 6.000 que valoraban las autoridades ceutíes, permanecerían en la ciudad autónoma.

Mientras tanto, miles de ceutíes salieron el domingo a la calle para mostrar su enorme descontento con la gestión de la situación que atraviesa Ceuta, después de la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, y reclaman una respuesta del Gobierno central. Gritos de «¡basta ya!», «¡Ceuta no se rinde!» y «¡Sánchez dimisión!» fueron algunas de las consignas más repetidas en la manifestación.

Reuniones por el eclipse

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, órgano directivo del Ministerio del Interior, ha organizado en las horas previas al eclipse solar total una reunión con las directoras y los directores generales de Protección Civil y Emergencias de todas las comunidades autónomas, con el objetivo de coordinar el dispositivo de seguimiento del fenómeno de este 12 de agosto.

Dirigida por la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, desde el Gobierno han programado un segundo encuentro, tras un primero el pasado viernes, para la evaluación de riesgos y la planificación preventiva, mientras que, en redes sociales, valoran que «la colaboración permanente sigue siendo la mejor herramienta para afrontar este evento histórico con las máximas garantías de seguridad para la ciudadanía».