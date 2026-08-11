Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 10 de agosto, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 622 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Gabriel no ha dudado un solo segundo en proponer un plan de lo más especial a Beatriz, mientras que aprovecha la ocasión que se le ha presentado para vengarse, de una vez por todas, de Andrés.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo una confesión de Julia ha conseguido trastocar y dejar sin palabras a Begoña. Al fin y al cabo era algo que no esperaba, ni de lejos. En cuanto a Mabel, ha querido aprovechar para pedir ayuda a Pablo para su nuevo negocio. Fina, por su parte, se encuentra cara a cara con doña Clara, mientras que el estado de salud de Claudia empeora considerablemente, hasta tal punto que ha comenzado a tener fiebre.

¿Qué sucede en el capítulo 623 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 11 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Gabriel no tiene reparos a la hora de excusarse en el trabajo, y todo para conseguir un objetivo, que no es otro que no asistir a la actuación de Julia. Manuela, por su parte, no duda un solo segundo en animar a Eduardo para que, de una vez por todas, vaya a ver a Roque.

Pero no todo queda ahí, puesto que también pide ayuda a Miguel por el estado de salud de Claudia. Beatriz, por su parte, se prepara para su cita con Gabriel, mientras que hace saber a Begoña que va a tener una cita con su novio. Todo ello mientras Digna y Bianca, contra todo pronóstico, terminan conectando, y lo hacen a pesar de sus prejuicios. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.