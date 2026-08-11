La curiosa reflexión de Álex Baena tras su comentado encuentro con Pedro Sánchez

Álex Baena ha vivido, junto a sus compañeros de la selección española, unos meses intensos que tuvieron su recompensa con la victoria en el Mundial de Fútbol 2026, un título que se suma a un palmarés que ya incluía la Eurocopa de 2024 y el oro olímpico de París. Los jugadores son el centro de atención desde hace más de un mes, algunos por sus vacaciones, cambios de equipo y hasta por sus relaciones sentimentales. En cambio, el centrocampista del Atlético de Madrid se ha visto salpicado por la polémica sobre el saludo que le dedico a Pedro Sánchez. Semanas después de aquello, se ha pronunciado sobre el revuelo que generó su actitud durante la recepción institucional en el Palacio de la Moncloa.

Apenas unas horas después de proclamarse campeones en Nueva York, los veintiséis jugadores aterrizaron en Madrid para celebrar el título con la afición, con dos paradas institucionales previas: el Palacio de la Zarzuela, con la Familia Real, y Moncloa, con Pedro Sánchez y otras autoridades. Todos los futbolistas saludaron al presidente del Gobierno, pero en redes sociales se generaron comentarios y críticas por el hecho de que Baena apenas mirara a Sánchez en el momento de estrecharle la mano.

«Se me tachó de faltarle el respeto, pero lo que había que hacer era saludarlo»

El almeriense apura sus últimos días de vacaciones visitando su tierra para estar junto a su familia, donde ha recibido varios homenajes estos días, Baena defendió y explicó su actitud: «Al final se me tachó de que le falté el respeto o falta de educación, pero lo que había que hacer era saludarlo. Todos fuimos respetuosos en ese sentido», explicó. El jugador ya había desmentido antes en redes un bulo sobre una supuesta conversación con su compañero Rodri durante ese mismo acto que, según aclaró, nunca se produjo.

El futbolista del Atlético de Madrid lamentó que este tipo de polémicas desvíen la atención del logro histórico de la selección: «Creo que se habla más de otras cosas que del éxito de lo que ha conseguido España en el Mundial», señaló, y fue igual de contundente sobre el ruido generado en redes: «Se dicen otras cosas para crear un poco de odio, pero no me importa lo que digan porque sé lo que hice y cómo lo hice. Siempre se habla de más», concluyó en una entrevista concedida para la Cadena SER y La Voz de Almería.

Baena, acostumbrado a las polémicas fuera del campo de juego

No es la primera vez que Baena, natural de Roquetas de Mar (Almería), tiene que hacer frente a ser el centro de la noticia por temas alejados del deporte. En abril de 2023, cuando todavía jugaba en el Villarreal, denunció una agresión por parte de Fede Valverde en el parking del Santiago Bernabéu tras un partido ante el Real Madrid, un episodio que derivó en una oleada de críticas y hasta amenazas de muerte hacia él y su familia en redes sociales.

El jugador ha reconocido que aquello le llevó a plantearse dejar el fútbol, y que fue precisamente su primera convocatoria con la selección de Luis de la Fuente, junto al apoyo de su familia y de su psicólogo, lo que le ayudó a remontar aquel momento tan complicado.