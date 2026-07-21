El homenaje de la Selección Española a María Caamaño en plena celebración: «Nos ve desde arriba»

El pasado domingo 19 de julio, España se volcó con el partido de la final del Mundial 2026, en el que la Selección Española logró imponerse a Argentina tras un tanto de Ferran en el minuto 106. Después de 16 años, nuestro país volvía a llevarse a casa la copa dorada y bordaba en su pecho una nueva estrella. Por lo tanto, la celebración en Madrid debía estar a la altura de las circunstancias, puesto que recorrieron las calles del centro de la capital, con un país absolutamente volcado con su llegada. Por si fuera poco, y como suele ser habitual en este tipo de celebraciones, se habilitó un escenario frente al Ayuntamiento de Madrid, en el que los jugadores de la Selección Española tuvieron la oportunidad de dirigirse a todos los allí presentes y a los que les veían desde sus casas. Entre los momentos más emotivos de la noche, destacó el homenaje a María Caamaño.

Todo comenzó cuando, después de la presentación de cada uno de los jugadores y de varias actuaciones en directo, Rodri, capitán del equipo, no dudó un solo segundo en hacerse con un micrófono. Y todo para lanzar un importantísimo mensaje a alguien que, desde hace unos meses, no está con nosotros. «Queríamos acordarnos de una personita especial, que es María Caamaño, que nos dejó hace poco», comenzó diciendo Rodri. Junto a su compañero Álex Baena, gran amigo de la familia de la «princesa futbolera guerrera», el capitán de la Selección Española de Fútbol quiso ir mucho más allá: «Un fuerte aplauso para María, que está viéndonos desde arriba». Es importante recordar que no es la primera vez que se acuerdan de ella durante este campeonato del mundo. Un claro ejemplo lo encontramos precisamente en Álex Baena.

A través de redes sociales, el jugador de fútbol no dudó en rendirle homenaje: «Todo por ti. Gracias, María. Te lo mereces». Todo ello acompañado de una imagen creada con IA en la que podemos ver a la salmantina junto a una pancarta en la que se lee lo siguiente: «La segunda estrella eres tú».

Recordemos que, en 2024, durante la celebración de la Eurocopa, María Caamaño estuvo presente en el escenario junto a los jugadores. Por lo tanto, era un hecho que, en una noche tan especial, iban a acordarse especialmente de ella. Al fin y al cabo, su historia consiguió emocionar a todos los campeones del mundo, especialmente a Álex Baena y Ferran, con quienes la familia tiene un especial vínculo.

Quién era María Caamaño

La joven salmantina, conocida como la «princesa futbolera guerrera», falleció el pasado mes de abril como consecuencia del sarcoma de Ewing contra el que recibía tratamiento desde hace siete años. Y es que le diagnosticaron esta dura enfermedad en 2019, cuando la pequeña solamente tenía seis años.

Su forma de afrontar esta enfermedad, puesto que jamás dejó de sonreír a pesar de las complicaciones que sufrió en todo el proceso, sirvió de ejemplo, especialmente en el mundo del fútbol y de los toros, dos de las grandes pasiones de María. De hecho, tanto futbolistas como toreros se volcaron de lleno con festivales y gestos para recaudar dinero para la investigación de su enfermedad.

Es por eso que el fallecimiento de María Caamaño supuso un durísimo golpe para su familia y amigos, pero también para todos aquellos que jamás dejamos de verla sonreír, tanto en corridas de toros como en partidos de fútbol. Lo que es un hecho es que, pase el tiempo que pase, jamás la olvidaremos.