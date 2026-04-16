Reacciones de famosos a la muerte de María Caamaño: «La sonrisa más bonita que jamás pisó la Tierra»

María Caamaño consiguió emocionar a todos con su historia, pero, sobre todo, se convirtió en todo un ejemplo de cómo enfrentarse a las batallas, por muy duras que sean. La salmantina tuvo que luchar contra un sarcoma de Ewing durante mucho tiempo y, aunque finalmente haya fallecido, lo cierto es que su legado será eterno.

La noticia fue confirmada por sus padres y su hermana, quienes han acompañado a la pequeña durante todos estos años para hacer frente a esta enfermedad. A través de una publicación en redes sociales, compartieron la triste noticia: «Después de lo mucho que disfrutó con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante».

Y añadieron, confirmando el peor de los desenlaces: «Desde esta mañana, M4RÍA ya está descansando». Como es de esperar, son muchos los famosos que no han dudado en utilizar sus redes sociales para despedirse de María Caamaño y, sobre todo, mostrar su apoyo incondicional a la familia en estos duros momentos.

Gonzalo Caballero

El torero tenía una fuerte amistad con la familia tras conocer la historia de María. Fue él quien ayudó a la Princesa Futbolera Guerrera con muchos de sus sueños, por lo que su fallecimiento ha supuesto un duro golpe para el diestro: «Con el corazón roto y el alma partida en mil pedazos, cuesta asumir que ya no estás aquí. Mi querida Princesa, la sonrisa más bonita que jamás pisó la Tierra», escribió en una publicación en su Instagram.

Junto a una fotografía en la que aparece con María, Gonzalo Caballero fue más allá: «Anoche, volviendo a casa por carretera después de darte un último beso, trataba de encontrar una explicación a tanto dolor. Dios te envió a este mundo con una misión y era enseñarnos que ante la mayor adversidad siempre había que sonreír e intentaré estar a la altura de ello… M4ría se acaban los dolores y las infinitas horas de hospital, pero comienza tu legado. Fue tan bonito lo vivido que solo puedo darte las gracias».

Álvaro Morata

Gracias a Gonzalo Caballero, el futbolista pudo conocer la historia de María Caamaño y, gracias a él, la salmantina logró su sueño de levantar la Eurocopa que España ganó en 2024. A través de Instagram, el futbolista quiso despedirse de ella: «Cuántas cosas nos has enseñado, María.

Siempre luchando, siempre con dificultades, pero siempre con esa preciosa sonrisa».

Y añade: «Gracias a ti he aprendido muchísimo. Gracias, Gonzalo Caballero, por ponerte en mi camino. Y a tus maravillosos padres y Lucía, por la forma en que han afrontado todo con la misma sonrisa que tú. Descansa en paz, pequeña. Algún día nos volveremos a ver».

Unionistas de Salamanca

El equipo salmantino, al que la joven tenía especial cariño, tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse de ella públicamente: «Descansa en paz, María. Tu lucha incansable y tu forma de enfrentarte a todo han sido una lección de vida para todos. Un abrazo lleno de cariño para toda tu familia. Gracias por enseñarnos tanto, princesa».

Perfumerías Avenida

El equipo de baloncesto femenino de Salamanca, considerado como uno de los mejores del mundo, ha compartido un mensaje de despedida tras conocer la noticia: «Hasta siempre, princesa. Has sido un EJEMPLO en lucha, en amor, en pasión, en valores deportivos. En Würzburg Silvia Domínguez te echaremos mucho de menos. DEP, María».

Fundación Toro de Lidia

La amistad de María Caamaño y su familia con Gonzalo Caballero hizo que el mundo del toro también se volcase con su causa. Es por eso que, desde la Fundación Toro de Lidia, también han querido dedicar unas palabras a la salmantina: «Profundamente consternados por el fallecimiento de María Caamaño, la ‘princesa futbolista guerrera’ que nunca perdió la sonrisa».

Y fueron más allá: «María ha sido un ejemplo para todos para afrontar las adversidades y dar visibilidad al cáncer infantil. María era muy aficionada a la tauromaquia y amiga del diestro Gonzalo Caballero, quien organizó un festejo para la fundación ‘La Sonrisa de María’, que dedica sus esfuerzos a la investigación del cáncer infantil y a ayudar a las familias de los niños que lo padecen».

Álex Baena

A través de una historia en su perfil de Instagram, el futbolista quiso despedirse de la pequeña: «Descansa en paz, María. Gracias a la vida por haberme cruzado contigo».

Alfonso Fernández Mañueco

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones ha sido uno de los primeros en publicar un mensaje de despedida a María Caamaño: «El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita. María, ejemplo de superación, valentía y fuerza a pesar de su corta edad, nos ha dejado y no existen palabras para expresar tanta tristeza. Mi apoyo y cariño a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana, a sus amigos y afición. Estamos a vuestro lado».