Sale a la luz la condición de Taylor Swift a sus amigos solteros para su boda: desata la polémica

Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido, sin lugar a duda, en una de las parejas más populares y seguidas del panorama mediático. Desde que comenzaron su relación, en el 2023, ambos le hicieron saber al mundo lo enamorados que estaban del otro. Un romance que ha sido aprobado por las propias swifties, que ven al deportista como el hombre que la cantante necesitaba en su vida. Una historia de amor que se consolidó mucho más el pasado 2025, momento en el que la pareja anunció su compromiso. Y es que, efectivamente, Taylor Swift se va a casar.

Respecto a la boda, se desconocen los detalles. Según varios medios de comunicación, la artista habría elegido el 4 de julio para celebrar este acontecimiento, pero otros portales como TMZ han informado que una fuente cercana a la pareja ha confirmado que el encuentro tendrá lugar el próximo 3 de julio en el Madison Square Garden. Numerosas informaciones y versiones, pero ninguna de ellas ha sido confirmada por la pareja. Por lo tanto, todo continúa siendo un absoluto misterio.

Taylor Swift y Travis Kelce toman serias decisiones para su boda

Sin embargo, a esta situación se ha sumado, recientemente, una nueva polémica. Medios de comunicación importantes como The Times y The Daily Mail han informado que hay invitados muy molestos con la pareja. ¿El motivo? Al parecer, el futuro matrimonio le ha pedido a sus invitados que no lleven +1. Esta situación supondría que los invitados que estén solteros no pueden acudir con un acompañante. Además, las personas que acaban de comenzar una relación o apenas se están consolidando también se verían afectadas.

Un requisito bastante polémico y que está desatando todo tipo de comentarios y opiniones. Asimismo, se ha expandido la información de que podríamos estar ante la boda del siglo. Pues, supuestamente, Taylor Swift estaría preparando una boda digna de Hollywood, con más de mil invitados. Y es que, una larga lista de celebridades serían los asistentes a este evento.

Por otro lado, y aunque reiteramos que no se ha confirmado nada de forma oficial, se ha rumoreado que asistirán estrellas de la industria del entretenimiento como Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Abigail Anderson Berard o Suki Waterhouse, entre muchas otras. Todo ello sumado a los compañeros y amigos de Travis Kelce, vinculados a la NFL. Sea como sea, lo que está claro es que la realidad se revelará próximamente. Y es que, aunque la pareja ha sido siempre muy privada con sus decisiones, todo parece indicar que la boda será de todo menos humilde e íntima. ¿Faltarán algunos invitados si se toma esta iniciativa del +1? Muy pronto lo sabremos.