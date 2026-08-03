El enigmático mensaje de Jordi Hurtado en ‘Saber y ganar’: «Volveremos»

Saber y ganar concluyó su temporada actual el pasado viernes 31 de julio y no retomará su emisión hasta septiembre, mes en el que también regresarán a la parrilla de La 2 Cifras y letras y Trivial pursuit. Es por eso que Jordi Hurtado ha querido explicar a los espectadores qué pasará en las próximas semanas con el programa. La versión diaria —de lunes a viernes— se tomará unas vacaciones durante el mes de agosto, pero la de los fines de semana todavía tiene nuevas entregas para emitir. Además, el catalán advierte que habrá sorpresas a la vuelta del verano, aunque no quiso dar más detalles. Estos cambios no son habituales en un programa que en más de 20 años apenas ha cambiado su mecánica, haciendo pequeños retoques a su fórmula cada cierto tiempo.

Durante todo agosto, la cadena ofrecerá reposiciones del concurso —volviendo a emitir programas especiales de Eurovisión y otras temáticas, además de la reunión de los Magníficos del pasado mes de febrero— mientras los espectadores esperan el regreso de Jordi Hurtado con nuevas entregas. Antes de arrancar este descanso veraniego, el propio Jordi Hurtado quiso avisar a la audiencia de que la próxima temporada llegará cargada de novedades. Saber y ganar comenzará «con sorpresas», anunció el presentador, sin desvelar de qué tipo serán los cambios que se encontrará la audiencia a partir de septiembre.

Eso sí, todavía quedan algunas entregas nuevas correspondientes a la edición de fin de semana, así que quienes sigan el concurso los sábados y domingos podrán «quitarse la espinita» antes de que lleguen también las reposiciones a esa franja.

Martín Escolar, camino de los 100 programas y con el bote al alza

El concurso empezará el nuevo curso con sus actuales concursantes: Martín Escolar, que va camino de los 100 programas y 46.120 euros acumulados, Raquel Díaz (1.760 euros) y Juan Gómez (1.300 euros). El propio Escolar bromeó con Jordi Hurtado sobre la posibilidad de que su bote se devaluara durante el parón de agosto, algo que el presentador descartó de inmediato: «La cifra va a aumentar en septiembre», vaticinó.

Aunque no ha dado más detalles, eso podría ser una pista de que ya se han grabado más programas y se guardarán hasta el próximo mes de septiembre, o que el importe de los premios irá subiendo. Hay que recordar que Saber y ganar es el concurso más complicado de la televisión, pero es en el que los concursantes menos dinero acumulan, puesto que no hay un gran bote por el que luchar y muchos de ellos pueden terminar la tarde con menos de 100 euros en su casillero e incluso acabar con las manos vacías.

En otros espacios como Pasapalabra, cada día se acumulan entre 600 y 1.200 euros por parte de los concursantes, por lo que —aunque no se gane el bote— concursantes como Manu Pascual u Orestes se fueron a casa con un buen pellizco de dinero que, aunque no es lo mismo, seguro que ayuda bastante.

La polémica que ha salpicado por primera vez a ‘Saber y ganar’

El concurso de La 2 tuvo que emitir un comunicado hace apenas unos días para frenar la avalancha de críticas que el concursante Martín Escolar sufría en redes sociales, algo sobre lo que el propio Martín también se pronunció públicamente después. Se trata de la primera vez que el programa tiene que enfrentarse a algo así, por eso han querido frenarlo desde el minuto uno.

Pasapalabra, el otro gran concurso de la televisión, sí está más acostumbrado al fenómeno fan con sus concursantes, aunque en su caso han decidido no hablar del tema para no alimentarlo más. Se trata de algo casi imposible de frenar, puesto que los espectadores se encariñan con los participantes que se ‘cuelan’ en sus casas durante muchas tardes seguidas.

Rosa Rodríguez, última ganadora del ‘Rosco’, sufrió en su momento una dura campaña en la que se la acusaba de que había tenido ayuda por parte del programa, que había hecho trampas y hasta sufrió ataques en redes por haber nacido en Argentina y dar algunas entrevistas en su país natal. A muchos les llegó a molestar que incluso tuviese acento argentino. Motivo por el que Marta Terrasa, una mítica del programa, salió en su defensa.