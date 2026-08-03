Quién es Aurora González: su edad, de dónde es la presentadora de ‘La Cancha’

Aurora González es una de las caras y voces más veteranas de Castilla-La Mancha Media (CMM), la cadena autonómica donde trabaja desde su nacimiento en 2001. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó sus estudios entre 1993 y 1998, y desde entonces ha construido una carrera marcada por la versatilidad: ha pasado por prácticamente todas las secciones de una redacción, desde Economía y Deportes hasta Internacional, además de ejercer como editora.

Antes de aterrizar en CMM, González curtió su carrera en algunas de las grandes cadenas de radio nacionales: RNE, la Cadena SER y Onda Cero, además de una etapa en prensa escrita. Ella misma resume su trayectoria con una frase muy personal, heredada de su abuela tejera manchega: «Una teja no hace tejado», dice, comparando un medio de comunicación con un tejado hecho de muchas piezas distintas —y ella asegura haber sido casi todas: reportera, presentadora, editora y guionista.

De ‘La Cancha’ a ‘En compañía’, una multiusos de la cadena manchega

En la actualidad, Aurora González presenta la segunda edición de La Cancha, el espacio deportivo nocturno de CMM, y copresenta junto a Frank Blanco el programa Soy Quien Más Sabe de la Región. También pone voz a La Hora del Cuento, el espacio infantil de Castilla-La Mancha Media Radio, faceta que ella describe como ser «teja con voz» de la casa.

Pero este verano su papel se ha ampliado: González está acompañando a Ramón García en En compañía, el magacín vespertino de entretenimiento que lucha contra la soledad no deseada, cubriendo así el hueco que deja habitualmente Gloria Santoro, copresentadora titular del espacio junto a García desde 2019. No es la primera vez que González se pone al frente del formato: ya lo hizo en veranos anteriores, consolidándose como la sustituta natural de Santoro en los meses de verano, vacaciones y bajas.

Es muy discreta con su vida personal, por lo que no cuenta en público si tiene pareja. En su cuenta de Instagram podemos comprobar su afición por los viajes, la historia y la literatura. Es, además, una voz conocida por millones de personas, puesto que es una de las voces corporativas de Castilla-La Mancha Media y es actriz de doblaje en series de animación.

Un magacín con historia y un relevo con sentido

En compañía es la adaptación castellanomanchega de La tarde, aquí y ahora, el formato de Canal Sur Televisión presentado por Juan y Medio. El programa cumple ya varios años en antena y ha sido reconocido con el Premio Iris al Mejor Programa Autonómico. Que sea precisamente Aurora González quien tome el relevo en verano no es casual: su perfil polivalente —capaz de moverse entre el deporte, la información y el entretenimiento— encaja con el espíritu de un programa que combina emoción, cercanía y espontaneidad.

Mientras Gloria Santoro compagina el resto del año su papel en En compañía con la presentación del talent musical A Tu Vera, González asegura la continuidad del magacín en la franja de verano, una época en la que CMM suele reforzar su parrilla con formatos y rostros conocidos por la audiencia regional. Un relevo que demuestra hasta qué punto la cadena confía en los perfiles más versátiles de su plantilla para sostener uno de sus programas más queridos por el público.