Sale a la luz el verdadero motivo por el que Juan y Medio no se marcha de Canal Sur

Juan y Medio ha sido el invitado del miércoles seis de mayo en El Hormiguero, una visita en la que debía promocionar la nueva temporada de Mask Singer, programa en el que debuta este año como investigador. Se trata de uno de los pocos programas nacionales en los que le podemos ver, puesto que es casi imposible verle fuera de Canal Sur, donde domina las tardes desde hace 18 años con el programa La tarde, aquí y ahora. Precisamente, sobre su éxito en Andalucía y de sus intentos de fichaje por otras cadenas quiso hablar con Pablo Motos. A estas alturas, el almeriense triunfa como presentador y como productor, puesto que es consejero delegado de Indalo Media, la productora que está detrás del formato y de sus adaptaciones en Castilla-La Mancha y que en breve llegará a Galicia.

18 años ininterrumpidos en televisión es casi imposible de conseguir, algo que pocos como El Hormiguero han logrado, pero Juan y Medio ha llegado a este hito y parece que le queda cuerda para muchos años. Al menos la audiencia lo respalda, haciéndole líder cada tarde. Es por eso que ha recibido muchas ofertas de programas en otras cadenas, incluso para realizar su famoso espacio para conseguir pareja entre personas mayores, pero nunca las ha aceptado. Se trata de una pregunta que muchos le hacen, puesto que en los años 90 fue una estrella en televisión, llegando a presentar en las principales cadenas nacionales, especialmente en Antena 3.

«Me ofrecen proyectos nuevos y es tentador probar nuevos retos, pero en mi programa me retienen varias cosas. Por un lado, mi equipo ya es mi familia, llevamos dieciocho años trabajando juntos y la relación va más allá de lo laboral; los quiero», así se justificaba el andaluz al ser preguntado por Motos.

Además, la satisfacción que tiene va mucho más allá del dinero o de las audiencias, puesto que su programa tiene un componente social importante. «Sentirte útil es maravilloso. Yo, que he sido un inútil en muchas facetas de mi vida, poder ayudar a que alguien se sienta más acompañado, deje de estar solo, recupere la ilusión… no he encontrado otra cosa que me llene más. No me puedo ir a otro lado», aseguraba en el programa.

El triunfo de Juan y Medio que pocos conocen

Pese a que no está en canales como TVE, Antena 3 o Telecinco, lo cierto es que Juan es uno de los reyes de la televisión en España. Con su productora ha creado programas como el histórico Menuda Noche, además de La tarde, aquí y ahora. También está la versión castellano-manchega, que presenta Ramón García cada tarde con un enorme éxito en la autonómica de Castilla-La Mancha y en breve llegará la adaptación para la televisión gallega.

Por si no fuera suficiente, también tiene otra línea de su negocio con el alquiler de platós. Situados en un polígono de Sevilla, allí cuenta con una de las mayores instalaciones de Andalucía con dos platós: uno de más de 1.000 metros cuadrados y un segundo de 250 metros cuadrados. Desde allí se realiza en directo La tarde, aquí y ahora, pero también es posible grabar películas, spots de publicidad y otros programas. Además, entre su catálogo de servicios también está el de unidades móviles para conexiones en directo fuera del plató.

Con todo esto, es normal que Juan y Medio haya preferido quedarse en su tierra, puesto que muchas veces presume de que los viernes puede permitirse el lujo de volver a Lúcar, el pueblo de Almería en el que creció y al que vuelve casi todas las semanas tras el trabajo en Sevilla.