Rayo Vallecano – Crystal Palace, en directo: dónde ver y última hora de la final de la Conference League en vivo online gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano - Crystal Palace de la Conference League
El Rayo Vallecano - Crystal Palace es la final de la Conference League y se jugará en Leipzig
El Rayo Vallecano espera poder levantar el primer trofeo europeo de su historia
Llegó el momento de la verdad para el Rayo Vallecano. Después de una gran Conference League los pupilos de Íñigo Pérez han llegado a la gran final del torneo, donde se verán las caras con el Crystal Palace. El conjunto español espera hacer historia logrando el primer título continental y para ello tendrán que superar al cuadro inglés en Alemania. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Crystal Palace.
Rayo Vallecano – Crystal Palace, en directo
Así ha sido la Conference League
El Rayo Vallecano acabó quinto en la fase de liga de la Conference League, por lo que avanzó directamente a los octavos de final. Los de Íñigo Pérez se cargaron en dicha ronda al Samsunspor con un 3-2 en el global de la eliminatoria, sufrieron en cuartos ante el AEK de Atenas con un 4-3 total y en semifinales pasaron por encima del Racing de Estrasburgo, al que ganaron en la ida y en la vuelta. Por su parte, el Crystal Palace fue décimo y se vio obligado a jugar el playoff. En los dieciseisavos de final eliminaron al Zrinjski, en octavos al AEK Larnaca, en cuartos a la Fiorentina y en las semis al Shakhtar Donetsk.
El sueño del Rayo Vallecano
Y es que el Rayo Vallecano está ante una oportunidad única. El conjunto de la franja roja en el pecho ha sufrido este año, como le viene pasando estas últimas temporadas, por la situación en la que se encuentra el club y el estadio. Pese a ello, la plantilla dirigida por Íñigo Pérez ha conseguido sobreponerse y han alcanzado la final de la Conference League, competición en la que han rendido bastante bien. Ahora están a 90 minutos de sumar a las vitrinas de la entidad el primer título europeo de su historia, por lo que lo darán todo en Leipzig.
Partidazo en Leipzig
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Crystal Palace que corresponde a la final de la Conference League que se disputa en Alemania. La sede escogida por la UEFA fue el Leipzig Stadium y este escenario podría quedar en la memoria de todos los aficionados del cuadro madrileño si consiguen acabar el choque, ya sea en los 90 minutos reglamentarios, prórroga o tanda de penaltis, levantando el trofeo al cielo de la ciudad germana.
Min 25
¡Fuera!
Vaya centro de Pep Chavarría que fue a parar a Alemao, pero el delantero no conectó bien con el balón y su disparo se marchó fuera.
Min 23
Córner que acaba en amarilla
Ahora el saque de esquina fue para el Rayo. Unai López puso el cuero y no llegó a rematar Alemao. Amarilla para Isi Palazón por una falta y cortar un contragolpe cuando iba a iniciarlo el cuadro británico.
Min 20
Amarilla para el Rayo
Error de Pathe Ciss en un control y acaba derribando a Yéremy Pino. Amarilla para el del Rayo y gracias, porque era el último defensor.
Min 19
Cómo va el Rayo Vallecano – Crystal Palace
Siguen pasando los minutos en Leipzig y la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace sigue con el 0-0 inicial.
Min 15
Falta del Crystal Palace
Córner a favor del Crystal Palace que botó Wharton y la acción acabó en falta en ataque del conjunto londinense.
Min 13
Sin ocasiones
Nos acercamos al primer cuarto de hora del encuentro y realmente ningún equipo ha tenido ocasiones claras de gol hasta el momento.
Min 8
Henderson
Centro del Rayo Vallecano desde la banda izquierda que acaba en los guantes de Henderson.
Min 5
Despeja el Rayo
Falta peligrosa a favor del Crystal Palace. Wharton puso un centro picadito, pero su compañero no pudo controlar el cuero y acabó sacando el balón de su área el Rayo Vallecano.
Min 3
Primeros minutos
Los primeros compases de este encuentro están siendo con bastante intensidad con los dos equipos saliendo sin miedo y acercándose al área rival.
¡Comienza el Rayo Vallecano – Crystal Palace!
Comienza la final de la Conference League en Leipzig. ¡Sacó de centro el Crystal Palace!
¡5 minutos!
Está en marcha la ceremonia inaugural de esta final de la Conference League. Ya no queda nada para que comience el Rayo Vallecano – Crystal Palace.
Los aficionados
El Rayo Vallecano estará acompañado por miles de aficionados en Leipzig, que tratarán de animarle hasta el último momento en esta final de la Conference League y OKDIARIO ha estado con ellos en la previa.
Dónde ver por TV la final de la Conference League
Recordamos que el Rayo Vallecano – Crystal Palace se podrá ver en directo por televisión mediante Movistar+, que es de pago. Es por ello que en OKDIARIO te vamos a contar gratis y en vivo online todo lo que ocurra en la final de la Conference League.
Óscar Trejo
El mediapunta del Rayo Vallecano se despedirá hoy de la que ha sido su casa durante la última década y espera decir adiós con un título y pudiendo tener minutos sobre el césped. El sueño de Óscar Trejo.
El alcalde de Madrid, con el Rayo Vallecano
José Luis Martínez-Almeida ha estado con OKDIARIO en la previa de la final de la Conference League y ha dado sus impresiones sobre el encuentro.
A qué hora empieza el Rayo Vallecano – Crystal Palace
La UEFA había programado la final de la Conference League Rayo Vallecano – Crystal Palace en el horario de las 21:00 horas, por lo que queda algo más de media hora para que comience este partidazo en Leipzig.
Alineación del Crystal Palace
Y también tenemos el once de los ingleses, entre los que destaca un futbolista que estará jugando el Mundial 2026 con España. Esta es la alineación oficial del Crystal Palace contra el Rayo Vallecano hoy: Henderson; Daniel Muñoz, Canvot, Lacroix, Riad, Mitchell; Wharton, Kamada; Sarr, Mateta, Yéremy Pino.
Alineación del Rayo Vallecano
Ya tenemos el once escogido por Íñigo Pérez para intentar conseguir esta Conference League en Alemania. Esta es la alineación oficial del Rayo Vallecano hoy contra el Crystal Palace: Batalla; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; De Frutos, Isi, Álvaro García; Alemao.
¡Una hora!
La final de la Conference League está a punto de comenzar y en unos instantes conoceremos las alineaciones del Rayo Vallecano y del Crystal Palace.
Min 30
Máxima igualdad
Tanto el Rayo Vallecano como el Crystal Palace están firmando un buen partido muy serio, pero parece estar algo mejor el cuadro de Íñigo Pérez. Pese a ello, sigue el 0-0 en el electrónico del Leipzig Stadium.