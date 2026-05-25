Todo sobre Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano: su edad, de dónde es, a qué equipos ha entrenado, su familia

Iñigo Pérez (Pamplona, 18 de enero de 1988) es uno de los hombres de moda en el fútbol español. El entrenador del Rayo Vallecano se ha hecho un nombre en los banquillos después de su buen hacer con el conjunto vallecano. Después de una dilatada carrera futbolística en Primera y Segunda División en clubes como Athletic, Numancia u Osasuna, el navarro pasó del césped al banquillo como segundo técnico de Iraola en el equipo madrileño. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Iñigo Pérez.

Iñigo Pérez es uno de los hombres del momento en el fútbol español. Criado en la cantera del Athletic Club, donde disputó 58 partidos en Primera División, también jugó a préstamo en Huesca y Mallorca antes de llegar en 2014 al Numancia, donde se convirtió en una institución en el club. En el cuadro soriano jugó cuatro años en la categoría de plata del fútbol español y su buen hacer le valió para volver a su Pamplona natal para jugar en Osasuna.

Allí consiguió volver a la élite del fútbol español siete años después de infortunio con las lesiones y de la mano de un Jagoba Arrasate que fue su gran valedor. Después de que su regreso a casa durara cuatro años, decidió colgar las botas con 34 años y después de haber pasado a un segundo plano en la temporada que acababa contrato en El Sadar. Su próximo destino sería ser el segundo entrenador de Andoni Iraola en el Rayo Vallecano.

La salida de Iraola rumbo a Bournemouth hizo que Iñigo Pérez asumiera el cargo de primer entrenador en febrero de 2024. En dos temporadas y media, el técnico navarro se ha convertido en uno de los entrenadores de moda del fútbol español por los resultados y por un mensaje que ya ha calado en sus jugadores y afición. En alguna entrevista reciente, Iñigo Pérez ha confesado que coincidir con Marcelo Bielsa fue un punto de «inflexión» en su carrera.

«Marcelo es un punto de inflexión en mi carrera, por supuesto que a nivel positivo en lo deportivo, pero también a nivel personal. Un punto de inflexión muy marcado; es un recuerdo muy fuerte para mí. Además de que es una persona muy especial en mi vida, lo sigue siendo y siempre le tendré un cariño enorme», ha pronunciado.

Cuántos años tiene Iñigo Pérez

Iñigo Pérez tiene 38 años y es uno de los entrenadores más jóvenes del fútbol español.

A qué equipos ha entrenado Iñigo Pérez

Iñigo Pérez sólo ha entrenado al Rayo Vallecano durante su trayectoria en los banquillos, que comenzó en 2024.

Dónde ha jugado Iñigo Pérez

Estos han sido los equipos de Iñigo Pérez durante su trayectoria como futbolista profesional:

Athletic Club

Huesca

Mallorca

Numancia

Osasuna

Qué estudios tiene Iñigo Pérez

La figura de Iñigo Pérez es una rara avis dentro del mundo del fútbol. El entrenador del Rayo Vallecano no cuenta con estudios universitarios, pero siempre ha sido un devoto de la lectura y esto se puede ver en su léxico. Un buen ejemplo de ello es que su adiós al Numancia lo anunció con versos de ‘Campos de Castilla’ de Antonio Machado.

Cuánto gana Iñigo Pérez en el Rayo Vallecano

Iñigo Pérez se ha pronunciado en alguna ocasión contra los «salarios indecentes» que se cobran en el mundo del fútbol. Se estima que su sueldo es de alrededor de 1,8 millones brutos por temporada, que con alrededor de un kilo neto al año.

La familia de Iñigo Pérez: su mujer e hijos

Iñigo Pérez mantiene su vida personal en la más absoluta privacidad. Se casó en el año 2013 y fruto de su matrimonio nació en 2015 Hugo, su primer hijo.