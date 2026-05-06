Iñigo Pérez es ambicioso con el Rayo: «No voy a permitirme el ‘estar aquí es un orgullo y es suficiente’»

Iñigo Pérez no se conforma con haber llegado hasta semifinales de la Conference League con el Rayo Vallecano. El entrenador franjirrojo ha dejado claro en Estrasburgo que no puede mandar un mensaje conformista, pese a que sea «un orgullo» y haber hecho ya historia. «No debemos permitirlo. Todavía tenemos que saldar la deuda con la afición», ha explicado antes de jugar la vuelta ante el conjunto francés, en busca del billete a Leipzig.

«El agradecimiento es eterno. No voy a permitirme el ‘estar aquí es un orgullo, es suficiente’. Es cierto, pero es un mensaje que mandamos sin querer y mañana deben jugar. Si lo escuchas mucho, quizá haya un momento donde el jugador piense que es suficiente. Estamos en el descanso, no debemos permitirlo. Todavía tenemos que saldar la deuda con la afición», ha señalado al respecto.

Sobre cómo jugar el partido de vuelta, Iñigo Pérez ha señalado que «no debe haber diferenciación» con la ida. «Es peor entrar en un partido donde crees que hay un nuevo comienzo. Vamos ganando 1-0, vienen de remontar y nosotros venimos de ser remontados. Vamos a intentar ganarlo y cuando el árbitro decida el final, ojalá poder celebrar», ha apuntado el técnico del Rayo.

Ha afirmado que no le gusta «prometer algo que no puedo cumplir», por lo que no puede garantizar que el Rayo estará en la final. Sin embargo, ha destacado que sí puede «prometer ser fieles al proceso que nos ha traído hasta aquí». «Debemos ser fieles. No hay mucho más que decir. Le emoción viene in crescendo. Mañana les diría que disfruten y no tengan miedo a lo que puede suceder», ha añadido.

Iñigo Pérez ha dado la razón a Gary O’Neil, entrenador del Estrasburgo, señalando que el Rayo es «favorito» en esta semifinal: «Somos favoritos porque vamos ganando. Hay que ir al juego y lo que me interesa es ver qué pueden intentar».

Sobre el ambiente que se vivirá en el estadio, Iñigo ha señalado que «es un escenario ideal, igual que en Atenas». «Prefieres que bajen los decibelios, pero mañana no pasará. Nos gustan este tipo de ambientes. Es una motivación extra. No somos los mismos que en Atenas, lo que sucede nos sirve para corregir y transformarte», puntualiza.

El cambio de vivirlo como jugador a vivirlo como entrenador: «Me ha cambiado la percepción de jugador a entrenador. Se lo dije a los jugadores, me da rabia no acordarme. Lo que les digo es que paren y que hagan fuerza para que se les quede. Ahora tienes que estar en el instante y hacer conscientes a los demás. Se me graba y esto no lo voy a olvidar».

También ha desvelado qué mensaje le dará a sus jugadores antes de saltar al terreno de juego: «El mensaje es que sigamos estando. Ha habido un partido de por medio y unos días, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Espero que la gente no se permita ni un segundo de temor, que disfruten porque lo merecen».