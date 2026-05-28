Última hora del juicio a David Sánchez, en directo: sigue las últimas noticias del hermano de Pedro Sánchez y toda la actualidad política hoy
El juicio al hermano de Pedro Sánchez se inicia este jueves en la Audiencia de Badajoz por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz para afrontar un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz.
La vista oral se prolongará hasta el próximo 4 de junio y contará con un total de doce acusados. Las acusaciones solicitan penas de hasta tres años de prisión.
El procedimiento judicial estalló a raíz de una denuncia presentada en 2024 por Manos Limpias. La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, abrió diligencias ese mismo año.
En abril de 2025, la magistrada acordó el procesamiento de once personas vinculadas al caso. En septiembre, la Audiencia Provincial rechazó los recursos presentados por los investigados y confirmó el procesamiento al considerar que existían “indicios suficientes” sobre el posible carácter delictivo de los hechos investigados.
De qué se le acusa y a qué penas se enfrenta David Sánchez
Las acusaciones populares, entre ellas Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, reclaman para David Sánchez una condena de tres años de cárcel y una multa de 32.400 euros.
La petición se divide en dos bloques: un año y medio de prisión por la supuesta adjudicación irregular de puestos en la Diputación de Badajoz y otro año y medio por presuntamente influir en la contratación del exasesor de Moncloa Luis María Carrero.
David Sánchez llega a la Audiencia
El hermano de Pedro Sánchez ya ha llegado a la Audiencia Provincial de Badajoz para declarar.
Nouna Lozano, letrada de Hazte Oír: «Al final se va a saber toda la verdad»
Nouna Lozano, letrada de Hazte Oír, ha señalado que al final se va a saber «toda la verdad» sobre el hermano del presidente del Gobierno. De igual manera, Lozano ha señalado que la Fiscalía y las defensas intentarán «paralizar todo el proceso».
Llega Ricardo Cabezas, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz
Acaba de llegar a la Audiencia Provincial de Badajoz Ricardo Cabezas, portavoz del Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento de la localidad.
José María Fernández (Abogados Cristianos): «Se creó un puesto de trabajo para dárselo a dedo al hermano de Pedro Sánchez»
El abogado José María Fernández, perteneciente a Abogados Cristianos, ha señalado momentos antes de que comience el juicio que se creó un puesto para dárselo «a dedo» al hermano de Pedro Sánchez. Además, ha subrayado que estos son hechos que conoce «todo Badajoz».
¿Qué puesto ocupaba el hermano de Sánchez?
David Sánchez Pérez-Castejón ocupaba el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, un cargo de alta dirección de naturaleza laboral y de confianza. Fue nombrado en julio de 2017 tras superar un proceso de selección. Posteriormente, el puesto pasó a denominarse director de la Oficina de Artes Escénicas de la misma institución provincial. El motivo de la investigación: La causa judicial indaga si el puesto se creó de manera «ad hoc» para él, si realmente ejercía sus funciones de forma presencial y si percibía su sueldo sin acudir a su puesto de trabajo de manera regular.
La Fiscalía no ve delito
Para la Fiscalía, sin embargo, la creación de este «puesto de trabajo» no respondía al «objetivo señalado de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez», sino que la Diputación se limitó a dar cobertura a unas funciones, las de coordinador de conservatorios, que ya se venían desarrollando con anterioridad.
¿Qué día hablan los acusados?
Ya el jueves, 4 de junio, tendrían lugar las declaraciones de los once investigados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ante el juez Emilio Serrano, si finalmente se cumple el calendario inicialmente previsto por la Audiencia Provincial.
Cabe recordar que David Sánchez Pérez-Castejón y Miguel Ángel Gallardo llegan a este juicio, junto a otras nueve personas, como investigados en el caso de la contratación en 2017 del hermano de Pedro Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz.
En concreto, tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo, que entonces era presidente de la Diputación de Badajoz, están acusados de los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, junto con otros nueve investigados, todos ellos responsables políticos vinculados entonces a la institución provincial.
¿A qué hora empieza el juicio?
La sesión de hoy está prevista para que comience a las 10:00 horas.
El lunes comienzan los testigos
Las sesiones del juicio se reanudarán el próximo lunes, 1 de junio, ya en horario de mañana y tarde, cuando de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, irán declarando los testigos citados, entre los que se encuentran los directores de los conservatorios de música, aspirantes a la plaza que consiguió David Sánchez, miembros de sindicatos y partidos políticos que denunciaron el caso, agentes de la Guardia Civil, o el propietario de un piso de alquiler por el que el hermano de Pedro Sánchez se interesó, entre otros.
¿Qué se trata en la sesión de hoy?
En la jornada de hoy comparecen en la Audiencia Provincial de Badajoz el propio David Sánchez Pérez-Castejón (hermano del presidente del Gobierno) y Miguel Ángel Gallardo (exl íder del PSOE de Extremadura y ex presidente de la Diputación de Badajoz), junto a otros nueve acusados implicados en la causa. Además, se tratarán cuestiones previas por parte de los equipos jurídicos.
Piden prisión e inhabilitación para David Sánchez
El juicio cuenta con siete acusaciones populares, que son, además de los partidos PP y Vox, las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa.
La causa se inició en mayo de 2024 cuando la organización Manos Limpias presentó la primera denuncia por lo que consideraba un caso de enchufismo en favor del hermano del presidente del Gobierno, y posteriormente, se fueron sumando el resto de acusaciones populares.
Cabe destacar que las acusaciones populares han solicitado tres años de prisión y 12 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía pide la absolución de todos los investigados.
Arranca el juicio al hermano de Sánchez
David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, se sienta en el banquillo por primera vez este jueves en la Audiencia de Badajoz por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las sesiones se alargarán hasta el próximo 4 de junio, donde también declararán varios testigos y agentes de la Guardia Civil.
David Sánchez entra a la Audiencia Provincial por la puerta trasera
David Sánchez ha accedido a la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz.