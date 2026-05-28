David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz para afrontar un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz.

La vista oral se prolongará hasta el próximo 4 de junio y contará con un total de doce acusados. Las acusaciones solicitan penas de hasta tres años de prisión.

El procedimiento judicial estalló a raíz de una denuncia presentada en 2024 por Manos Limpias. La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, abrió diligencias ese mismo año.

En abril de 2025, la magistrada acordó el procesamiento de once personas vinculadas al caso. En septiembre, la Audiencia Provincial rechazó los recursos presentados por los investigados y confirmó el procesamiento al considerar que existían “indicios suficientes” sobre el posible carácter delictivo de los hechos investigados.

De qué se le acusa y a qué penas se enfrenta David Sánchez

Las acusaciones populares, entre ellas Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, reclaman para David Sánchez una condena de tres años de cárcel y una multa de 32.400 euros.

La petición se divide en dos bloques: un año y medio de prisión por la supuesta adjudicación irregular de puestos en la Diputación de Badajoz y otro año y medio por presuntamente influir en la contratación del exasesor de Moncloa Luis María Carrero.