Manos Limpias pide que se ponga en «búsqueda y captura» al hermano de Sánchez si no revela su domicilio

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz que se ponga en «búsqueda y captura» al hermano de Pedro Sánchez, el procesado David Azagra, si no revela su domicilio para ser citado al juicio, ya que la dirección que ha facilitado es la del despacho de su abogado, según fuentes del caso.

En concreto, el escrito presentado por Manos Limpias, al que ha tenido acceso OKDIARIO, ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz dice que «habiendo facilitado don David Sánchez Pérez Castejón, una vez fue requerido por esta Sala, un domicilio que no es propio, por el presente solicitamos, para el caso de que vuelva a facilitar un domicilio ajeno como propio o que desoyera el requerimiento de este Tribunal, que se proceda de conformidad con el articulo 835 LeCrim, de manera que sea llamado y buscado por requisitoria», precisa el sindicato.

En su caso, el músico David Sánchez, que fue enchufado en la Diputación socialistad de Badajoz, está procesado por la presunta comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El calendario del juicio, establecido por el magistrado ponente Emilio Serrano, prevé que el 28 y 29 de mayo declaren los once acusados, entre los que también se encuentra Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación y ex líder del PSOE de Extremadura.

El 1 y 2 de junio están reservados para la declaración de hasta treinta testigos, entre ellos los directores de los conservatorios provinciales de música de Badajoz en el momento de la contratación. El 3 de junio concluirá la prueba testifical con cuatro testigos más y nueve agentes de la Guardia Civil. Todas las sesiones comenzarán a las 10.00 horas.

La acusación es inusitadamente amplia: ejercen la acción penal el Partido Popular, Vox, el sindicato Manos Limpias, la Fundación Abogados Cristianos, HazteOír.org, Liberum e Iustitia Europa.

La resolución del 24 de febrero une a los autos los escritos de Vox y del PP y confirma que ambas formaciones tienen acceso al sistema informático Horus, «habida cuenta que por la Letrada de esta Sección se ha hecho lo necesario para que todos los intervinientes tengan acceso a todas las actuaciones».

Antecedentes

El origen de la causa hay que buscarlo en abril de 2023, cuando la Diputación Provincial de Badajoz nombró a David Sánchez jefe de la Oficina de Artes Escénicas —denominada también coordinador del Área de Coordinación Cultural— con un salario superior a los 55.000 euros anuales.

La oposición y varias asociaciones denunciaron que el puesto había sido creado a medida, sin funciones claras ni presencia efectiva en la institución. El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, liderado por la juez Beatriz Biedma, instruyó las diligencias previas, que concluyeron con la apertura de juicio oral.

El proceso ha superado ya varios escollos procesales. El 8 de enero de 2026, la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimó por unanimidad la recusación planteada por varios acusados contra los tres magistrados de la Sección Primera. El auto concluyó que «no concurren motivos para considerar que se ha producido una pérdida de imparcialidad objetiva» por haber dictado resoluciones previas en el mismo procedimiento.