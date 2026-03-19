La socialista balear Rosario Sánchez oculta al Congreso su agenda como secretaria de Estado de Turismo

La número 2 del PSOE balear y más que posible candidata socialista a las elecciones al Parlamento balear de mayo de 2027, Rosario Sánchez, está bajo sospecha. El pasado lunes, día laborable, protagonizó en la sede socialista de Palma una rueda de Prensa en la que cargaba contra la presidenta del Govern, Marga Prohens. Los diputados baleares del PP han solicitado conocer su agenda como secretaria de Estado de Turismo, trabajo del que se ausentó al menos el pasado lunes para un acto de partido, y no la ha facilitado.

La secretaria de Estado de Turismo, la socialista Rosario Sánchez, ha evitado facilitar al Congreso de los Diputados su agenda pública tras una pregunta escrita registrada por diputados del Grupo Parlamentario Popular, que reclamaban conocer el detalle de su actividad institucional. Rosario Sánchez, con alto cargo público, ha protagonizado o asistido a actos del PSOE en días y horarios laborables.

En la iniciativa parlamentaria, los diputados populares solicitaban expresamente la agenda de la secretaria de Estado en el ejercicio de sus funciones, en el marco de las labores de control al Gobierno.

Sin embargo, la respuesta remitida por el Ejecutivo no incluye la información requerida y se limita a ofrecer explicaciones genéricas, sin detallar ni un solo dato concreto sobre su agenda.

Desde el Partido Popular denuncian que el Gobierno “vuelve a esconder información” y critican que la contestación es “una respuesta vacía que no cumple con el deber de transparencia”.

“Es inaceptable que se oculte la agenda de una secretaria de Estado. Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué emplean su tiempo los altos cargos”, señalan fuentes del grupo parlamentario.

Los populares consideran que esta negativa evidencia una “falta total de transparencia” y advierten de que el Ejecutivo está utilizando respuestas evasivas para evitar el control parlamentario.

Además, subrayan que la agenda de un alto cargo no puede tratarse como información reservada, especialmente cuando se trata de una responsabilidad de ámbito estatal.

El PP no descarta nuevas iniciativas en el Congreso para forzar al Gobierno a facilitar esta información y advierte de que seguirá presionando para evitar “zonas opacas” en la actividad de los responsables públicos.