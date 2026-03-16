El PSOE lanza a Rosario Sánchez para hacer oposición a Prohens en Baleares y apunta a candidata en 2027

El PSOE se lanza a dar el protagonismo a su número 2, Rosario Sánchez, y no parece interesado en pedir a Francina Armengol que dimita como presidenta del Congreso para ser de nuevo candidata a la presidencia del Govern. Todo ello, con un Iago Negueruela que ha derivado buena parte de su agenda a hacerse ver como candidato socialista a la alcaldía de Palma.

Tras varias semanas desechando la opción semanal de hacer oposición a Prohens desde la sala de Prensa del Parlament, el PSOE lleva dos semanas consecutivas apostando por esconder a Negueruela y lanzar en su lugar a la vicesecretaria general socialista, Rosario Sánchez.

Este lunes, y desde la sede del PSOE balear, Sánchez ha aglutinado todo el protagonismo del partido, en un síntoma más -y no es el primero- de que apunta a candidata a discutir la presidencia de la popular Marga Prohens en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Sánchez dejó su escaño como concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Palma para ser nombrada secretaria de Estado de Turismo. Durante esta legislatura ha sido nombrada, además, vicesecretaria general de los socialistas de Baleares. En la anterior legislatura, fue consejera en el Govern de Francina Armengol.

Ya hace oposición a Prohens

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha reclamado al Govern que condene el conflicto en Oriente Medio, que se sume al no a la guerra y que apruebe de forma inmediata un paquete de medidas para paliar la subida de precios derivada del conflicto.

La socialista ha exigido medidas para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, parecidas a las que impulsó el anterior Govern en 2022 con motivo de la invasión en Ucrania.

Según ha advertido, la situación «avanza muy rápidamente» y los ciudadanos de las Islas ya están pagando por la gasolina prácticamente dos euros por litro. «Esto afecta al transporte, a la agricultura y a la cesta de la compra», ha sostenido.

Igualmente, ha destacado que este martes el Gobierno de España activará un primer paquete de medidas para apoyar a la población ante las consecuencias económicas. A diferencia, a su entender, de la posición de la presidenta del Govern, Marga Prohens, para quien esta situación «no es una prioridad».

«Exigimos una actitud activa y de protección a todas las personas que vivimos en Baleares», ha reclamado, subrayando que la única medida que está activa actualmente es la gratuidad del transporte público.

El PSIB propondrá iniciativas para proteger el tejido productivo y a los ciudadanos que, ha concluido Rosario Sánchez, su grupo parlamentario está dispuesto a negociar.