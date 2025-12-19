Una diputada de Vox también denuncia «acoso y machismo» del nº 2 del PSOE balear, Iago Negueruela

La diputada ibicenca de Vox en el Parlament balear, Patricia de las Heras, vivió situaciones de máxima tensión con el portavoz socialista y número 2 del PSOE de las Islas, Iago Negueruela, en el periodo en el que transcurrió la comisión de investigación del caso Koldo en la cámara autonómica.

Denunció en su momento situaciones de acoso y machismo sin que sus quejas tuvieran traslado ni a los medios ni en el seno del PSOE. De las Heras ha detallado a OKBALEARES la persecución de Negueruela por los pasillos del Parlament, las actitudes machistas y las advertencias sufridas para que no contara lo que ahora está revelando.

«Todas las intervenciones de Negueruela durante la comisión de investigación fueron a cada cual más indecente», relata un año y medio después la diputada de Vox en el Parlament balear, Patricia de las Heras.

En una de las sesiones, en mayo de 2024, De Las Heras denunció que el número 2 de Francina Armengol en Baleares la había increpado por los pasillos del Parlament. Todo, porque ella había aireado comportamientos inadecuados de Negueruela en una reunión previa mantenida fuera de sede parlamentaria para acordar la lista de citaciones para la comisión de investigación. Tras contarlo, Negueruela la increpó por los pasillos, con varios testigos presentes que confirman el relato de la diputada.

Al cabo de unos días, De las Heras denunció, como se ve en el vídeo que acompaña esta información, el «acoso» sufrido y las «actitudes machistas» -«¿También increparía a un hombre?», le dijo- del diputado socialista.

Fue entonces cuando, a la salida, la volvió a abordar por los pasillos para advertirle: «Las cosas de fuera del Parlament se quedan fuera del Parlament». Negueruela no quería que se aireara su estilo en reuniones privadas. Una advertencia para que no siguiera contando cómo eran esos comportamientos en privado.

Todas estas situaciones llevaron a Patricia de las Heras a una situación de estrés de tal magnitud que el 7 de junio de 2024, en una de las últimas sesiones de la comisión de investigación que tuvo tan tenso a Negueruela, la volvió a violentar llamándola «cobarde». Fue entonces cuando se produjo una imagen que dio la vuelta al país a través de todos los medios de comunicación: una diputada rompiendo a llorar, devastada por la actitud de Negueruela. Era Patricia de las Heras.

Tan sólo cinco días después de este nuevo incidente provocado por el socialista Iago Negueruela, el asunto saltó al pleno del Parlament. La presidenta del Govern, Marga Prohens, aprovechó una de sus intervenciones para denunciar el machismo de Negueruela: «Estos son los valientes, estos son los feministas, estos son los de la pancarta del 8M que decía las mujeres no lloran. Pues sí. A veces lloramos porque estamos hartas de faltas de respeto, de machismo y de abusos en este Parlamento».

Estas palabras de Prohens pusieron en pie a todos los diputados de PP y Vox en la cámara autonómica. Negueruela nunca pidió disculpas ni se refirió a estos episodios.

El asunto parecía olvidado hasta que De las Heras ha hecho un ejercicio de memoria tras conocerse la denuncia interna presentada por la militante socialista Isabel Miralles contra el número 2 del PSOE balear. «La verdad es que me cuesta muchísimo recordar todo aquello porque mi mente se ha defendido de aquellos episodios borrando muchos detalles, que los hubo, pero ya no recuerdo», asegura a este medio. Sí recuerda perfectamente «las actitudes chulescas» de esta persona. «También recuerdo que en esos episodios estaba presente Mercedes Garrido», apunta. Garrido es la miembro de la Mesa del Parlament que aparece en todas las polémicas protagonizadas por el grupo parlamentario socialista.

Esta misma semana, Negueruela y el machismo han vuelto a aparecer juntos en la cámara autonómica cuando Prohens preguntó abiertamente al diputado socialista si «aprobaría o tendría que ir a reválida» en el cursillo que los socialistas baleares darán a sus cargos contra el acoso sexual. Noticia también adelantada por OKBALEARES.

Patricia de las Heras es diputada de Vox en el Parlament balear y hasta hace pocas meses era la presidenta del partido de Santiago Abascal en las Islas. Ese era su cargo también durante ese periodo de incomodidades y denuncias ante Negueruela. Fue también diputada en el Congreso entre 2019 y 2023. Vive en Ibiza y es abogada. No se ha planteado en ningún momento acudir a un juzgado o la Fiscalía por estos hechos relatados.