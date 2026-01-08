Vox rechaza las formas de Guardiola: «Que se olvide de negociar a través de la prensa»

«Que se olvide de negociar a través de la prensa», contestan tajantes desde Vox a OKDIARIO al ser preguntados por el ofrecimiento de María Guardiola de entrar en el gobierno autonómico. La presidenta en funciones ofrecerá entrar en el Ejecutivo extremeño a Vox. Así lo ha adelantado fuentes del equipo de Guardiola tras un desayuno informal con la prensa este pasado jueves.

Para Vox, no son «aceptables» las formas que la líder popular «tiene de negociar» un posible acuerdo «lanzando mensajes» a través de los medios de comunicación. «En ese caso, no tiene nada que tratar con nosotros», señalan a este diario, considerando «poco serio» este modus operandi.

Desde la formación que lidera Santiago Abascal lamentan que Guardiola vuelva a recurrir a la prensa antes de asentar unas bases sólidas entre ambos. E insisten en que «no hay un marco negociador» todavía, desmintiendo que el documento de las 200 iniciativas que presentó Vox al PP en los presupuestos fallidos «sea el punto de arranque».

«Aquel documento estaba enmarcado en un escenario distinto. Ahora estamos negociando un nuevo gobierno», recuerdan. «No son las condiciones de Vox», pese a que ahí se recojan muchas de las políticas que defienden, como la derogación de la Ley LGTBI.

También desmienten que haya una fecha para comenzar las negociaciones respecto a que estas pudieran empezar la próxima semana. «No hemos cerrado ninguna reunión», señalan.

La negociación entre Vox y Guardiola

Algunos miembros de Vox todavía recuerdan cómo las negociaciones con el PP en Extremadura en la pasada legislatura se tornaron para los de Abascal en algo «imposible» debido «a los ataques de Guardiola» en la prensa.

Lo que molesta a Vox son «las formas», pese que ahora la popular muestre su «mano tendida» a negociar. Desde Bambú insisten en que «no hemos venido a pedir sillones, nosotros queremos defender a los extremeños», en palabras del secretario general Ignacio Garriga.

De hecho, desde las filas del PP asumen que el partido liderado a nivel nacional por Santiago Abascal hará valer, como vienen advirtiendo, su crecimiento en Extremadura, por el que han pasado de 5 a 11 escaños en la Asamblea, pero mantienen que sus pretensiones deben adecuarse al principio de proporcionalidad.

Todavía este jueves, entre PP y Vox no se había producido un nuevo contacto directo desde la llamada telefónica de Guardiola al candidato Óscar Fernández para felicitarle por los resultados. La reunión entre ambos se espera que sea inminente teniendo en cuenta que el próximo día 20 de enero es la fecha límite para constituir el nuevo Parlamento regional.

La negociación de la mesa de la Asamblea será el primer gran hito entre ambas formaciones de cara a un hipotético apoyo de Vox al gobierno de María Guardiola, independientemente de que decidan formar parte o no del ejecutivo.