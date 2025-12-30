Vox responde a Feijóo: «No hay mandato claro sin nuestro apoyo en Extremadura»

Vox cuestiona el «mandato claro» que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que tiene María Guardiola para «gobernar» en Extremadura, recordando que los populares necesitan de su apoyo para investir de nuevo presidenta a la baronesa. «¿Quién necesita nuestros votos?», contestan desde Vox de manera retórica al ser preguntados por OKDIARIO de cara a su postura ante la negociación con el PP.

«Ellos verán qué quieren hacer o si prefieren alcanzar un acuerdo con el PSOE y su abstención», añaden, desconfiados de la estrategia por la que optará el PP cuando el PSOE elija a su nuevo líder regional, pese a que este lunes Feijóo se ha mostrado predispuesto a llegar a un acuerdo con Vox en Extremadura. Un cambio de actitud que el jefe de la oposición ha expresado de cara a un posible gobierno con Vox a nivel nacional llegado el momento.

Feijóo ha admitido que Vox es «el tercer partido en Extremadura» y que ha «consolidado su posición» tras el 21 de diciembre. Al respecto, Feijóo ha afirmado que no hará «un cordón sanitario» a Abascal en caso de necesitar sus apoyos, dejando entrever su mano tendida a Vox a nivel autonómico.

Feijóo ha avanzado que no contempla una repetición electoral en Extremadura. Defiende que las elecciones han de servir para que los partidos «se pongan a disposición de las urnas» y «no para empezar a pelearse». Al respecto Vox afea a los populares el adelanto electoral: «Se lo podrían haber evitado, ahora nosotros haremos valer los votos que nos han confiado».

Vox: «No nos ponemos límites»

De cara a las inminentes negociaciones con Guardiola, en Vox no fijan ni máximo ni mínimo a la espera de lo que proponga el PP: «No nos ponemos límites», mientras subrayan que están «dispuestos a defender a sus votantes a toda costa». En el cuartel general de Vox, en la sede de la madrileña calle Bambú, señalan que si se llega a un acuerdo será porque los populares están dispuestos a «salirse» de posturas que consideran «socialdemócratas» y, por ello, «demasiado próximas al PSOE».

Mientras tanto, en el PP tratan de quitar hierro al asunto e inciden que Guardiola ha obtenido el 43% de los votos: «En este momento es algo excepcional» el apoyo recibido, destacando que los populares cosecharon los mismos escaños que el PSOE y Vox juntos.

PP y Vox, sin «marco negociador»

Respecto al pliego de condiciones que Vox baraja de cara a la negociación que establecerá con el PP tras las Navidades, fuentes de la formación aclaran que «no se ha hablado ni de la mesa ni de la silla», tras las especulaciones sobre «las líneas rojas» de Bambú, entre las que se encontraría la presidencia de la mesa de la Asamblea de la Junta de Extremadura, o la derogación de la Ley LGTBI.

De hecho, en Vox desmienten a este diario que ya exista un «marco negociador» entre ambos partidos tras la llamada que Guardiola realizó al líder extremeño de Vox, Óscar Fernández, el día después de las elecciones. «En aquel momento, nosotros éramos 5 diputados, ahora tenemos 11 escaños. No estamos en el mismo escenario», añaden mientras reconocen que el tono de la conversación entre Guardiola y Fernández fue cordial: «Fue algo rápido, duró unos 4 minutos».

Los de Abascal aclaran que «el documento de las 200 medidas que pusieron sobre la mesa como condición para aprobar los presupuestos» no son «las condiciones de Vox» pese a que ahí se recojan muchas de las políticas que defienden. «Aquello era para aprobar un presupuesto, no un gobierno», advierten.