Vox es claro con Guardiola ante posibles pactos: «El PP tiene que entender quién es el ganador»

Vox mantendrá una línea dura de cara al posible pacto con el PP en Extremadura tras el ascenso meteórico de la formación en los comicios adelantados del domingo. «En estas elecciones autonómicas el verdadero triunfador es Vox», señalan desde Bambú tras conocer el resultado electoral. La formación que lidera Santiago Abascal ha obtenido un total de 11 escaños, 6 más que en las pasadas elecciones, alcanzando el 16,95% de los votos.

Fuentes del partido a nivel nacional consultadas por OKDIARIO advierten que «el PP tienen que entender quién es el ganador» de cara a las futuras negociaciones en Extremadura, donde los de Abascal prometen «defender todos los votos» y advierten que su apoyo «será caro», en referencia a la expresión que el líder pronunció al inicio de campaña advirtiendo a María Guardiola que «tendría que pasar por el aro». Una posición de la que no se van a mover y menos teniendo en cuenta el horizonte electoral con Aragón a la cabeza, sostienen las mismas fuentes.

En Bambú están muy satisfechos con el resultado y defienden que las urnas les han dado la razón en su estrategia de «salirse de los gobiernos» autonómicos por el reparto de los menas. Una posición que fue criticada por los populares y que ahora se ve refrendada al no constarle «ni un sólo voto» en Extremadura mientras experimentan una captación de votos tanto de la izquierda como de la derecha.

Por su parte, el extremeño Óscar Fernández Calle en su discurso también ha querido mandar un mensaje al PP: «En Vox somos uno», de cara a las directrices que desde Extremadura la formación ha seguido con una máxima compenetración con Bambú que ha dado como resultado un ascenso meteórico en estas elecciones, pese a las críticas desde Génova.

En su intervención desde la sede nacional, donde Abascal ha seguido la noche electoral ha advertido que «exigirá respeto a los votantes de Vox»: «No van a ser invisibilizados ni traicionados». «Es el futuro de Extremadura y España», ha añadido con el horizonte puesto en unas futuras elecciones generales. Para la formación el resultado en la comunidad «evidencia el hundimiento de la mafia del Peugout y la estafa del PP», dado que «las dos caras del bipartidismo han visto reducido sus votos».

La formación de Abascal es la que más votos ha ganado en estos comicios: un total de 35.405 votos, obteniendo un total de 11 escaños, 6 más que en las pasadas elecciones, alcanzando el 16,95% de los votos. Mientras que el PP ha perdido 20.804 votos, pese a ganar un escaño. La sangría del PSOE con Miguel Ángel Gallardo, su candidato imputado, ha sido rotunda: en sólo dos años han perdido 114.667 votos y, como consecuencia, 10 escaños.