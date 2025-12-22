Vox considera «un punto de inflexión» el resultado en Extremadura: «Es el hundimiento del bipartidismo»

Vox considera el resultado electoral de Extremadura como un «punto de inflexión» en el horizonte político en España contra el bipartidismo. «Es el hundimiento del bipartidismo», han señalado tanto el líder de la formación, Santiago Abascal; como el portavoz nacional, José Antonio Fúster; y el candidato Óscar Fernández Calle, en cada una de sus intervenciones este domingo.

La formación de Abascal es la que más votos ha ganado en estos comicios: un total de 39.562 votos, obteniendo 11 escaños, 6 más que en las pasadas elecciones, alcanzando el 16,95% de los votos. El PP ha perdido 9.048 votos, pero ha ganado un escaño. La sangría del PSOE con Miguel Ángel Gallardo, su candidato procesado, ha sido rotunda: en sólo dos años han perdido 108.210 votos y, como consecuencia, 10 escaños.

La estrategia de Vox en Extremadura

Durante la campaña, Vox ha permanecido con una actitud optimista, animado por la reacción que ha tenido de los extremeños a pie de calle. La estrategia de Álvaro Zancajo, el director de comunicación de Vox y una de las manos derechas de Abascal, ha dado sus frutos contra el «bipartidismo».

Santiago Abascal lanzó un mensaje claro a los extremeños en el primer acto que realizó en la región en precampaña, cuando todavía no se conocía quién iba a ser el candidato en estas elecciones. La campaña extremeña no iba a ser una más, sino que iba a ser la «primera del gran cambio» en España que comenzaba en esta región, advertía.

La formación fue la primera que comenzó a realizar actos en precampaña. El peregrinaje tuvo su inicio en el Gran Teatro de Cáceres, con un aforo desbordado donde 2.000 simpatizantes se habían quedado fuera y Abascal tuvo que improvisar un mitin en la calle.

Luego llegaron multitud de localidades con una dinámica que se ha repetido hasta el final de campaña. Por la mañana, Vox realizaba una convocatoria de medios en un municipio de pocos habitantes protagonizada por Abascal, donde los lugareños acudían de manera espontánea de forma masiva para hacerse un selfi. Durante la tarde, un mitin con el tándem Abascal-Fernández Calle, muchos de ellos al aire libre y sin limitación de aforo, que han ido evidenciando un respaldo ciudadano.

«Los frutos los hemos recogido este domingo», señalan desde la organización extremeña. Durante la jornada electoral y al comienzo del recuento, hasta que el escrutinio llegó al 25%, las emociones estaban contenidas.

Pero, ya en ese momento, en los rostros comenzó a relucir la alegría en el Parador de Mérida, la ubicación escogida por Vox para seguir la noche electoral, con recuerdos como los vividos en las andaluzas de 2018, donde casi han acariciado los 12 escaños, mostrando en el contador de votos incluso el séptimo escaño por la provincia de Badajoz, que hubiera sido para Marco Antonio Méndez Álves, otra de las personas claves de esta campaña a nivel territorial.

Óscar Fernández Calle y Vox

En, 2023, el PP obtuvo 28 escaños y Vox 5. Tras largas negociaciones, María Guardiola aceptó llegar a un acuerdo de gobierno con Vox, que era la primera vez que lograba irrumpir en la Asamblea extremeña.

Dos años después, «Extremadura ha hablado claro», ha expresado el candidato Óscar Fernández Calle en su discurso. «Quiere Vox, mucho más Vox. El doble de Vox. Más del doble de Vox. Y Extremadura lo va a tener. Vamos a defender cada voto con uñas y dientes. Vox es el ganador real de esta noche y ha ganado al bipartidismo», ha defendido visiblemente emocionado en una campaña que ha tenido que lidiar contra una campaña de difamación por parte de sus adversarios populares que le tachaban de «candidato prefabricado».

El resultado de Vox en Extremadura

Extremadura es fundamentalmente rural, y es ahí donde se ha debatido el resultado electoral de este domingo. El 49,86% de los extremeños vive en poblaciones con menos de 10.000 habitantes.

En 2023, Vox fue la formación que más creció en estos pequeños municipios, recibiendo un 81,7% más de votos que en 2019, mientras que el PSOE fue la fuerza que más votos perdió. Algo que ha seguido experimentando en estas elecciones con su claro rechazo al pacto verde y su apoyo al mundo rural. De ahí la importancia que tuvo en la recta final de campaña la visita de Santiago Abascal a pueblos como Casares de Las Hurdes, el lugar más aislado y abandonado de Extremadura.

A esto hay que sumar tres factores más para entender el avance de Vox. Su apoyo a las centrales nucleares como medio legítimo de obtención de energía nacional y, por ende, el tirón en Almaraz, Navalmoral de La Mata y, en general, en la comarca noreste de Campo Arañuelo –ligada al cultivo de tabaco, que produce el 99% de la producción nacional–. Así como en los municipios con alto porcentaje de inmigración musulmana, como Talayuela.

Las tres capitales, Cáceres, Mérida y Badajoz, reúnen sólo el 29% de la población. Mientras que en el caso de los municipios de más de 10.000 habitantes, se concentran el 21,07%. En este sentido, hay que subrayar el ascenso de Vox en Badajoz, el municipio más poblado de Extremadura, donde Vox se ha situado como segunda fuerza política.